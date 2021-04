FC Bayern München, News und Gerüchte: Konkurrenz bei möglichem Vazquez-Transfer, Tigres will Costa

Ein weiterer Spitzenklub will Lucas Vazquez und Douglas Costa weckt in Mexiko Begehrlichkeiten. Die News zum FCB vom Tage.

FC Bayern, Gerücht: Auch Inter will Lucas Vazquez von Real Madrid

Serie-A-Spitzenreiter Inter Mailand soll Interesse an Lucas Vazquez zeigen. Der Rechtsaußen von Real Madrid wurde in den vergangenen Tagen beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt , mit den Nerazzurri hätte der FCB einen prominenten Konkurrenten im Transferpoker.

Vazquez' Vertrag bei den Blancos im Sommer läuft aus und gemäß AS und Marca hat er zuletzt ein weiteres Angebot zur Verlängerung abgelehnt. Damit könnte er im Sommer ablösefrei wechseln. Inter wolle ihn gemäß der Sport mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Euro nach Italien locken.

Vazquez ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar und kann auch in der Viererkette spielen. Dieses Paket macht ihn auch für den FCB interessant. In München könnte er so die Lücke von Douglas Costa (30) füllen, der nach einem Jahr Leihe wieder zu Juventus Turin zurückkehrt, und gleichzeitig in der Abwehr eine Alternative zu Benjamin Pavard (24) darstellen, der in dieser Saison selten überzeugen konnte.

Neben Bayern und Inter wurde der 29-Jährige auch bei Milan, Tottenham und Arsenal als Neuzugang gehandelt. Vazquez stammt aus der Real-Jugend und hat in der laufenden Saison 31 Spiele für die Königlichen absolviert (2 Tore, 7 Vorlagen).

FC Bayern, News: So wird das Spiel gegen RB Leipzig übertragen

Spitzenspiel in der Bundesliga: Titelverteidiger und Tabellenführer FC Bayern München ist beim Verfolger Nummer eins, RB Leipzig, zu Gast. Los geht das Top-Spiel der Woche am Samstag um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena.

Uns erwartet also das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat - Eins gegen Zwei, Flick gegen Nagelsmann, FCB gegen RBL.

FC Bayern München, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 07. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin 13. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale PSG vs. FC Bayern München

FC Bayern, Gerücht: Douglas Costa vor Wechsel nach Mexiko?

Angreifer Douglas Costa (30) könnte den FC Bayern München offenbar nach der Saison in Richtung Mexiko verlassen. Gegenüber Sky Sport bestätigte sein Berater Giovanni Branchini, dass sich der mexikanischen Spitzenklub Tigres telefonisch nach dem Brasilianer erkundigt habe.

Aufgrund Costas hohen Gehalts hält der Agent einen Wechsel nach Südamerika aber für unwahrscheinlich. Dass der von Juventus Turin nach München verliehene Flügelflitzer den FCB nach der Saison verlassen wird, ist beschlossene Sache .

