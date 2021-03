FC Bayern München, News und Gerüchte: Leon Goretzka soll verlängern, Sorge um Robert Lewandowski

Die Uhr tickt für die Vertragsverlängerung von Goretzka, Rafinha geht in die Heimat und das Knie von Lewandowski bereitet Sorgen. Alle News zum FCB.

FC Bayern München, Gerücht: Schwierigkeiten bei Goretzka-Verlängerung?

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern will den Vertrag mit Mittelfeldspieler Leon Goretzka verlängern. Dies berichtet Sky-Journalist und Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach könnten die finanziellen Einbußen des Klubs durch die Coronapandemie allerdings einen Einfluss auf die Verhandlungen nehmen.

Goretzkas aktueller Vertrag läuft noch bis 2022, der deutsche Nationalspieler hatte bereits im November grundsätzliche Bereitschaft für eine Verlängerung gezeigt. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sprach im Februar bei Sport1 allerdings aufgrund der Corona-Situation von "unvermeidlichen Korrekturen" der Gehälter nach unten: "Wir werden nicht alles mitmachen können und brauchen da auch das Verständnis der Spieler."

Dies könnte eine schwierige Verhandlungsbasis im Falle Goretzka bedeuten. Der mittlerweile 26-Jährige überzeugt seit längerer Zeit mit einer starken Entwicklung und könnte Gehaltseinbußen ablehnend gegenüber stehen.

Dennoch sollen die Bayern laut Romano aktuell intensiv an einer Verlängerung arbeiten. Ansonsten wäre nur noch in diesem Jahr mit einem Verkauf Goretzkas eine hohe Ablöse erzielbar, bevor man ihn im Falle eines Wechselwunsches 2022 gar ablösefrei abgeben müsste.

Der Nationalspieler präsentiert sich aktuell in überragender Form: Bei 16 seiner diesjährigen 20 Bundesliga-Einsätze stand er in der Bayern-Startelf. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte Goretzka zuletzt als potenziellen "Führungsspieler" geadelt, der "die Zukunft des Klubs formen" könne.

FC Bayern München, News - Fix: Ex-FCB-Profi Rafinha unterschreibt bei Gremio Porto Alegre

Der frühere Bayern-Profi Rafinha wechselt zu Gremio Porto Alegre und damit zurück in seine brasilianischen Heimat. Der 35-Jährige unterschreibt laut offiziellen Angaben des Vereins ein bis Jahresende gültiges Arbeitspapier.

Der Rechtsverteidiger stand zuvor bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, wo sein Kontrakt im Februar aufgelöst wurde. Seither war der Brasilianer vereinslos. Zwischenzeitlich war auch eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Schalke im Gespräch.

Rafinha lief für Schalke und Bayern 322-mal in der Bundesliga auf und steht damit auf dem neunten Platz im Ranking der ausländischen Spieler mit den meisten Einsätzen im deutschen Oberhaus.

FC Bayern München, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 07. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin

FC Bayern, Transfers: Alaba kann zwischen vier Klubs wählen

Bayern Münchens Abwehrspieler David Alaba kann sich bei der Wahl seines neuen Arbeitgebers laut Aussage seines Beraters Pini Zahavi zwischen vier Klubs entscheiden: "Da muss David aussuchen, wer das Rennen macht", sagte der 77-Jährige dem kicker.

In Alabas Planungen genieße ein Wechsel nach Spanien zwar Vorrang, "aber wir reden noch mit anderen Klubs". Wann die Entscheidung des Österreichers fallen soll, stehe weiter nicht fest. "Eine Deadline" gebe es nicht. Neben Real Madrid und dem FC Barcelona handelt es sich bei den Interessenten offenbar um den FC Chelsea und Paris Saint-Germain.

Mitte März dementierte Zahavi noch gegenüber Goal und SPOX, dass es zwischen Alaba und dem FC Barcelona eine mündliche Einigung gebe, wie die Mundo Deportivo zuvor berichtet hatte. "Das ist nicht wahr", sagte er.

Stattdessen ist Real Madrid sein wahrscheinlichstes Ziel. Dies deckt sich mit Informationen des kicker, der aus Real-Kreisen erfahren habe will, dass sich ein Transfer zu den Königlichen "kurz vor der Ziellinie" befinde. Dem FC Barcelona fehle es hingegen an den finanziellen Mitteln. Eine Alaba-Verpflichtung würde ein Gesamtpaket von über 100 Millionen Euro erfordern.

Laut der spanischen Zeitung ABC habe sich der 28-Jährige mit Real bereits auf einen Vorvertrag geeinigt und soll ein Nettogehalt in Höhe von zehn Millionen Euro sowie ein Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro kassieren. Alaba verlässt den FC Bayern nach 13 Jahren im Verein.

FC Bayern München, News: Sorge um mögliche Knie-Verletzung bei Lewandowski

Schock für den FC Bayern beim 3:0-Länderspielsieg der Polen gegen Andorra. Nach 63 Minuten musste Weltfußballer Robert Lewandowski angeschlagen ausgewechselt werden, der Doppeltorschütze (30., 55.) humpelte vom Feld. Zuvor war ihm Gegenspieler Albert Alavedra Jimenez im Strafraum auf das Bein gefallen.

"Er hat Schmerzen in seinem Knie gespürt. Wir werden morgen checken, ob er okay ist", sagte Nationaltrainer Paulo Sousa nach der Partie gegenüber polnischen Medien. Nach der Auswechslung wurde Lewandowskis Knie umgehend gekühlt und bandagiert. "Er muss sich jetzt ausruhen und gut schlafen", sagte Sousa weiter.

Groß war die Sorge auch bei RTL -Experte Uli Hoeneß im Studio: "Mir ist das Herz stehen geblieben. Hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist." Der Bayern-Ehrenpräsident führte im Anschluss mehrere Telefonate und verkündete noch während der Sendung: "Die ersten Prognosen sind nicht ganz so schlimm, wie es zunächst ausgesehen hat." Am Montag soll es weitergehende Untersuchungen geben.

Lewandowski befindet sich in der Form seines Lebens und wäre sowohl für seine Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation als auch für den FCB nicht zu ersetzen. Die Polen treffen am kommenden Mittwoch im Topspiel der Gruppe I auf England, der FC Bayern reist am Samstag zum Tabellenzweiten der Bundesliga RB Leipzig. Der 32-Jährige jagt dort weiter den Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller (40 Tore) . Nach 26 Spieltagen hat er bereits 35-mal getroffen.

FC Bayern München, News: Die Top-Scorer der Saison 2020/21