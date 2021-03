FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB verhandelt mit Reals Lucas Vazquez, Volland-Berater sprach mit Bayern

FC Bayern, Gerücht: FCB verhandelt mit ablösefreien Vazquez

Der FC Bayern München spricht aktuell mit Lucas Vazquez von Real Madrid. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Der Vertrag des vielseitig einsetzbaren Flügelspielers läuft im Sommer aus, sodass er ablösefrei zu haben ist. Die Verhandlungen seien noch nicht in der finalen Phase, aber in den kommenden Tagen werde die Entscheidung fallen, ob sich beide Parteien grundsätzlich einigen können.

Vazquez hat auch ein Angebot von Real zur Verlängerung vorliegen, doch die Offerte sagt ihm aktuell nicht zu; er wartet dem Bericht zufolge auf ein verbessertes Angebot der Blancos.

FC Bayern, News: Coman wechselt den Schuh-Ausrüster

Kingsley Coman steht ab sofort bei Puma unter Vertrag. Der Franzose zeigte sich bei Social Media in schwarz-gelben Schuhen des deutschen Sportartikelherstellers.

Zuvor war er vom US-Giganten Nike ausgerüstet worden.

FC Bayern, News: Volland-Berater hatte Kontakt zum FCB

Kevin Volland läuft seit dieser Saison für die AS Monaco in der Ligue 1 auf, doch er hätte auch zum FC Bayern gehen können. Das bestätigte er France Football. "Es gab Kontakt mit meinem Berater", sagte Volland, "aber ich hatte nie ein konkretes Gespräch."

Volland kommt in dieser Saison unter dem Ex-Bayern-Coach Niko Kovac auf 13 Tore und acht Vorlagen in 28 Liga-Spielen und ist einer der Leistungsträger seines neuen Teams. Die Ablösesumme für ihn betrug im Sommer nur elf Millionen Euro.

In München hätte sich Volland möglicherweise mit einer Reservisten-Rolle zufriedengeben müssen, was in ihm Zweifel aufkommen ließ. "Ob ich dorthin gegangen wäre, wo ich doch in Leverkusen eine wichtige Rolle hatte? Ich weiß es nicht", sagte er.

FC Bayern, News: Roca auf dem Abstellgleis? "Verrückt, darüber zu diskutieren"

Kaum Spielpraxis unter Hansi Flick: Verlässt Marc Roca den FC Bayern im Sommer nach nur einer Saison wieder? Christian Wein, der Berater des spanischen Mittelfeldspielers, bezieht Stellung zur Situation seines Klienten.

"Weder spielt Marc mit dem Gedanken, den FC Bayern zu verlassen, noch hat der FC Bayern uns darüber informiert, Marc nach der Saison abgeben zu wollen", sagt Wein im Gespräch mit Goal und SPOX. "Ein Abgang im Sommer steht überhaupt nicht zur Diskussion."

FC Bayern, News: Olic neuer Trainer von ZSKA Moskau

Der frühere Bundesliga-Profi Ivica Olic ist neuer Cheftrainer beim sechsmaligen russischen Meister ZSKA Moskau. Der 41-Jährige folgt auf Wiktar Hantscharenka, der den Klub am Montag nach rund vier Jahren verlassen hatte.

Für Olic ist es der erste Job als Chefcoach. Bisher war der ehemalige Stürmer (u.a. Hertha BSC, Hamburger SV, Bayern München, VfL Wolfsburg, 1860 München) als Co-Trainer bei der kroatischen Nationalmannschaft tätig. Mit den Vatreni wurde er 2018 Vize-Weltmeister.

Wie lange Olic bei ZSKA unterschrieb, teilte der Klub nicht mit. In seiner Zeit als Profi bei den Rot-Blauen (2003 bis 2006) erzielte er in 116 Spielen 44 Tore für ZSKA und gewann drei Mal die russische Meisterschaft, zwei Mal den Pokal und 2005 den UEFA-Cup.

Aktuell kann das Team nur träumen von solchen Erfolgen: Nach dem 2:3 gegen Double-Sieger Zenit St. Petersburg beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer sieben Runden vor Saisonende bereits acht Punkte. Die letzte Meisterschaft wurde 2016 errungen.

