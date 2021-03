FC Bayern München, News und Gerüchte: Hoeneß bestätigt Gespräche mit Ibrahimovic, Hernandez gefrustet von Reservistenrolle

FC Bayern, News - Uli Hoeneß bestätigt: Bayern verhandelte einst mit Zlatan Ibrahimovic

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident und langjähriger Manager des FC Bayern, hat verraten, dass der FCB vor einigen Jahren am schwedischen Superstar Zlatan Ibrahimovic interessiert war. Hoeneß plauderte dazu in seiner Rolle als TV-Experte im Rahmen der RTL-Übertragung des WM-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Island (3:0).

Als Grund für das Scheitern eines möglichen Transfers gab der 69-Jährige die hohen Gehaltsvorstellungen Ibrahimovics an: "Er ist ein großer Spieler, aber seine Forderungen waren auch göttlich. Wir waren mal interessiert, aber sind nicht einmal bis zur Hauptspeise gekommen."

Der als Wandervogel bekannte Ibrahimovic spielt seit 2019 wieder bei der AC Milan. Dass er trotz seines fortgeschrittene Fußballeralters immer noch besondere Torgefahr ausstrahlt, beweist er allein wieder in dieser Saison: in 15 Serie-A-Einsätzen stehen satte 15 Tore für den Schweden zu Buche.

Zudem hatte der 39-Jährige am Donnerstagabend sein Nationalmannschaftscomeback gefeiert.

FC Bayern, News: Lucas Hernandez spricht über Ersatzbank-Frust

Der französische Nationalverteidiger Lucas Hernandez hat über seine Verletzungen und den Frust über seine häufig wiederkehrende Reservistenrolle beim FC Bayern gesprochen. Auf einer Pressekonferenz der Equipe Tricolore gab er an, sehr ehrgeizig zu sein und dementsprechend spielen zu wollen.

"Ja, natürlich. Ich bin jemand, der immer spielen will", sagte Hernandez und führte aus: "Ich bin sehr wettbewerbsorientiert. Ich will spielen und gewinnen, und wenn das nicht passiert, bin ich wütend." Zwar war der Franzose in dieser Saison weniger stark vom Verletzungspech gebeutelt als in der vorherigen Spielzeit und konnte dadurch auch mehr Einsätze sammeln, aber dennoch fand sich Hernandez auch immer wieder auf der Bank wieder.

Darüber sei er "frustriert, wütend und genervt" gewesen. Dennoch wisse Hernandez laut eigener Aussage um die "sehr starke" Konkurrenz bei den Münchnern und arbeite entsprechen hart im Training. Das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten sei immer noch groß.

Der 25-Jährige war 2019 für 80 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister gekommen und ist damit der teuerste Neuzugang der Bayern-Geschichte. Zuletzt hatte Trainer Hansi Flick die "wahnsinnige Mentalität" und den großen Trainingseifer des Weltmeisters von 2018 gelobt.

FC Bayern, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 07. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin

FC Bayern, News - DFB-Debütant Musiala stolz: "Davon träumt man"

Jamal Musiala überschlug sich fast vor Begeisterung. "Das war ein sehr großer Moment für mich und meine Familie. Davon träumt man, seit man klein ist", sagte der Debütant in der deutschen Nationalmannschaft nach dem 3:0 (2:0) zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Island: "Ich bin ganz stolz und einfach happy, hier zu sein."

Der 18-Jährige hatte sich für Deutschland entschieden, nachdem er sämtliche U-Mannschaften Englands durchlaufen hatte. Es scheint die richtige Wahl gewesen zu sein. "Ich hoffe, es kommen noch viele andere Momente. Ich fühle mich ganz wohl", sagte er. Er spreche jetzt nicht mehr nur mit seinen vielen Kollegen von Bayern München, "ich rede auch mit den anderen Spielern. Ich habe Spaß und bin einfach sehr gerne hier."

Er habe bereits "so viele Spiele geschaut, seit ich jung bin, jetzt bin ich selbst dabei". Das will er bleiben - möglichst auch bei der EM.

