FC Bayern München, News und Gerüchte: Coman vergleicht sich nicht mit Ronaldo, Zirkzee in Parma bislang erfolglos

Kingsley Coman verrät, warum er sich nicht mit Cristiano Ronaldo vergleicht. Joshua Zirkzee sucht in Parma weiter nach seiner Form. Alle News zum FCB.

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Bayern-Angreifer Kingsley Coman: Das unterscheidet mich von Cristiano Ronaldo

Der französische Nationalspieler Kingsley Coman vom FC Bayern München hat verraten, dass er sich vor allem aufgrund seines Spielstils nicht mit anderen Größen wie Juve-Superstar Cristiano Ronaldo vergleicht.

"Ich werde keine 40-Tore-Saison wie Cristiano Ronaldo haben, weil das nicht mein Spielstil ist", sagte der 24-Jährige im Gespräch mit Onze Mondial und schob nach: "Um wie er zu sein, muss man viel Zeit in der Box sein und vom Toreschießen besessen sein."

"Man kann nicht gleichzeitig an das Vorbereiten und an den Abschluss denken. Also 15 Tore und 15 Vorlagen sind sehr gut, vor allem mit meinem Spielstil. Ich verteidige immer noch sehr viel für einen Flügelspieler", so Coman weiter.

FC Bayern München: Joshua Zirkzee in Parma bislang erfoglos

Bayern-Leihgabe Joshua Zirkzee sucht beim italienischen Erstligisten Parma Calcio weiterhin nach seiner Form. Vor knapp zwei Monaten wurde der niederländische U21-Nationalspieler bis Saisonende ausgeliehen, doch bislang blieb der gewünschte Erfolg aus.

Zirkzee findet sich im Team von Trainer Roberto D'Aversa meist auf der Bank wieder, bisher kommt der 19-Jährige lediglich auf 108 Einsatzminuten ohne eigene Torbeteiligung.

Wie es mit Zirkzee im Sommer weitergeht, ist aktuell noch völlig offen. Sollte Parma, das sich derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz befindet, absteigen, wird der Klub die Kaufoption aller Voraussicht nach nicht ziehen. Ob Bayern-Trainer Hansi Flick künftig mit dem Angreifer plant, ist momentan noch unklar.

FC Bayern München, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 07. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin

FC Bayern München - Uli Hoeneß: Neuer soll Nübel "ein paar Spiele schenken" - Berater macht Druck

Es war ein kurzer Versprecher von Uli Hoeneß, doch die Botschaft des Ehrenpräsidenten von Bayern München an Welttorhüter Manuel Neuer war dennoch deutlich. "Vielleicht kann er dem Andreas Nübel, Alexander ein paar Spiele schenken, damit er bei den Bayern bleibt", sagte Hoeneß in seiner neuen Rolle als RTL-Experte am Rande des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Island (3:0).

Es war ein Satz mit Brisanz. Seit Wochen erhitzt die Personalie von Ersatztorwart Alexander Nübel die Gemüter beim FC Bayern. Neuer, Kapitän und klare Nummer eins, hatte immer wieder betont, nicht freiwillig auf Einsätze verzichten zu wollen.

Auch Trainer Hansi Flick hatte sich eine Einmischung in Aufstellungsfragen klar verbeten. Nübel habe beim Wechsel nach München gewusst, betonte Flick, "auf was er sich einlässt. Ich lasse mir nicht reinreden".

FC Bayern München - NXGN-Star Yan Couto exklusiv: Darum zog ich Manchester City dem FCB vor

Das brasilianische Rechtsverteidiger-Talent Yan Couto weckte aufgrund einer starken U17-Weltmeisterschaften im Spätherbst 2019 Begehrlichkeiten bei den ganz großen Klubs - auch der FC Bayern München streckte damals seine Fühler nach ihm aus. Letztlich entschied sich Couto für einen Wechsel zu Manchester City.

Im Gespräch mit Goal und SPOX begründet er den Schritt.

FC Bayern München, News: Die Top-Scorer der Saison 2020/21