FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer Vertrag für Choupo-Moting, Alaba hält sich im Transferpoker bedeckt

Eric Maxim Choupo-Moting soll einen neuen Vertrag bekommen und David Alaba lässt sich weiter nicht in die Karten schauen. Alle News zum FCB.

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, Transfers: Alaba lässt Zukunft weiter offen

Bayern Münchens Abwehrspieler David Alaba lässt sich nicht in die Karten schauen, was seine Zukunft angeht. Der 28-Jährige wird den FCB im Sommer ablösefrei verlassen, hat sich aber offiziell noch nicht für einen neuen Arbeitgeber entschieden.

Alaba sagte bei der österreichischen Nationalmannschaft: "Was in der Zukunft liegt, wird sich zeigen. Natürlich kriegt man das eine oder andere mit, aber ich bin nicht einer, der jeden Morgen aufsteht und die Zeitung liest."

In dieser Woche hatte es Meldungen gegeben, Alaba habe Offerten von Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea abgelehnt. Er strebt offenbar einen Wechsel nach Spanien an, der dortige Rekordmeister Real Madrid gilt als Favorit auf Alabas Dienste.

FC Bayern, Transfers: Choupo-Moting soll verlängern

Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern München läuft am Saisonende aus. Die Chancen stehen allerdings gut, dass der Angreifer mindestens noch ein weiteres Jahr in München bleibt.

Die Bayern schätzen seinen Einsatz sowie sein Verhalten neben dem Platz. Nach dem kicker berichtet nun auch die Bild, dass der Rekordmeister plant, den Kontrakt des Kameruners um ein Jahr zu verlängern.

"Choupo hat es mit den gesetzten und herausragenden Konkurrenten Robert Lewandowski und Thomas Müller schwerer als die anderen. Gerade im Training macht er seine Sache aber sehr gut. Wir sind froh, dass wir ihn haben", lobte Flick Choupo-Moting kürzlich öffentlich.

In 24 Pflichtspielen traf der Stürmer für den FCB bislang fünfmal und lieferte zusätzlich eine Vorlage.

FC Bayern, News: Hoeneß adelt Lewandowski als "Torschützenkönig aller Torschützenkönige"

Robert Lewandowski jagt in der Bundesliga den Rekord von Gerd Müller. Dem Polen fehlen nur noch fünf Treffer in den letzten acht Spielen, um zumindest mit Müller gleichziehen zu können. "Ich habe lange gedacht, dass Gerds Rekord niemals fallen kann. Aber so, wie Robert in dieser Saison und speziell in den letzten Wochen spielt, könnte es durchaus sein, dass Robert es schafft", zeigt sich Uli Hoeneß gegenüber der Deutschen Presse-Agentur beeindruckt.

"So überragende Leistungen wie er in den letzten Jahren national wie international bringt, wäre er am Ende verdient der Torschützenkönig aller Torschützenkönige", schwärmte der Ehrenpräsident der Bayern weiter. "Ich habe immer gedacht, dem Gerd sollte man es gönnen, dass der Rekord bleibt. Aber wenn es Robert schafft, dann hat er es verdient und man muss ihm gratulieren."

Sollte Lewandowski in dieser Spielzeit tatsächlich eine neue Bestmarke aufstellen, hätte diese sicher erneut etwa 50 Jahre Bestand, glaubt Hoeneß. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es kürzer geht", so der 69-Jährige.

Müller hatte in der Spielzeit 1971/1972 40 Saisontreffer erzielt. Lewandowski steht nach seinem Dreierpack gegen den VfB Stuttgart bei 35 Toren in der laufenden Bundesliga-Saison.

FC Bayern, News: Die Top-Scorer der Saison 2020/21

Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte Robert Lewandowski 25 35 8 43 Thomas Müller 24 10 14 24 Kingsley Coman 21 3 10 13 Leroy Sane 24 4 9 13 Serge Gnabry 22 9 3 12 Joshua Kimmich 19 2 10 12

FC Bayern, News: Ex-FCB-Stürmer Sandro Wagner wird Jugendtrainer in Unterhaching

Der frühere Bayern-Stürmer Sandro Wagner nimmt seine Trainerkarriere beim ehemaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching in der Jugend auf. Der 33-Jährige übernimmt nach SID-Informationen ab Sommer die U19 des Klubs, die aktuell auf Platz eins der A-Junioren-Bayernliga rangiert. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über Wagners neuen Job berichtet.

"Das ist der perfekte Schritt für mich, um meine Trainerkarriere zu starten", sagte Wagner bei Sport1. Hachings Präsident Manfred Schwabl meinte: "Ich traue ihm eine große Trainerkarriere zu. Ich bin mir sicher, dass er in den nächsten zehn Jahren ein Bundesliga-Trainer sein wird. Es spricht für ihn, dass er in der Jugend anfangen will."

Der einstige Stürmer Wagner hatte seine Profi-Karriere nach einer letzten Station bei Tianjin Teda in China im vergangenen Jahr beendet. Seitdem ist er als Experte beim Streamingdienst DAZN tätig und macht seine A-Lizenz als Trainer. Diese soll er in den nächsten Wochen erhalten. Seit Herbst arbeitet Wagner außerdem bereits im DFB-Jugendbereich als Stürmertrainer.

FC Bayern, Transfers: Kommt Lucas Vazquez von Real Madrid?

Der FC Bayern München verhandelt aktuell mit Lucas Vazquez (29) von Real Madrid. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.

Der Vertrag des vielseitig einsetzbaren Flügelspielers läuft im Sommer aus, er wäre also ablösefrei zu haben. Die Verhandlungen sollen sich noch nicht in der finalen Phase befinden, aber in den kommenden Tagen werde die Entscheidung fallen, ob sich beide Parteien grundsätzlich einigen können.

Vazquez hat auch ein Angebot von Real zur Verlängerung vorliegen, doch die Offerte sagt ihm aktuell nicht zu. Er wartet dem Bericht zufolge auf ein verbessertes Angebot der Blancos.

FC Bayern, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB