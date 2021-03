FC Bayern München, News und Gerüchte: Leipzig-Coach Julian Nagelsmann weicht FCB-Gerüchten aus, Thomas Müller trainiert an freiem Tag

Julian Nagelsmann weicht der Frage um ein mögliches Bayern-Engagement weiter aus und Thomas Müller schuftet an freien Tagen. Alle News zum FCB heute.

FC Bayern München, News: Thomas Müller schuftet an freiem Tag auf dem Trainingsplatz

Die Profis des FC Bayern München, die nicht bei ihren Nationalmannschaften weilen, haben von Trainer Hansi Flick bis Montag frei bekommen. Offensivmann Thomas Müller verbrachte seine trainingsfreie Zeit dennoch auf dem Platz.

Der 31-Jährige trainierte gemeinsam mit Fitness-Coach Prof. Dr. Holger Broich an der Säbener Straße. Der Weltmeister absolvierte eine knapp halbstündige Konditionseinheit.

FC Bayern München, News: Ex-FCB-Profi Rafinha unterschreibt wohl bei Gremio Porto Alegre

Der frühere Bayern-Profi Rafinha hat einen neuen Klub. Der 35-Jährige unterschreibt übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim brasilianischen Erstligisten Gremio Porto Alegre. In seiner Heimat erhält Rafinha demnach einen Vertrag bis Jahresende.

Zuvor war der Rechtsverteidiger bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier im Februar aufgelöst wurde. Seither war der Rechtsfuß vereinslos.

Zwischenzeitlich war auch eine Rückkehr Rafinhas zu seinem Ex-Klub Schalke 04 im Gespräch.

FC Bayern München, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 07. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin

FC Bayern München, TSG Hoffenheim und die Hopp-Schmähungen: Alles nur inszeniert?

Eine ZDF-Dokumentation legt nahe, dass die Empörungswelle während und nach dem Skandalspiel zwischen dem FC Bayern München und 1899 Hoffenheim im Zuge der Fan-Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp keinesfalls eine spontane Reaktion gewesen ist, sondern vielmehr inszeniert wurde.

Als Mitglieder der Bayern-Ultragruppierung Schickeria am 29. Februar 2020 beim Stand von 6:0 für den deutschen Rekordmeister zwei Plakate entrollten, auf denen TSG-Mäzen Hopp als "Hurensohn" beschimpft wurde, führte dies zu Bildern, die es davor in der Bundesliga noch nicht gegeben hatte.

Ein aufgebrachter Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic rannte wütend und wild gestikulierend in die Fan-Kurve der Münchner, gleiches tat Trainer Hansi Flick. Schiedsrichter Christian Dingert unterbrach die Partie, führte den eigentlich für Fälle von Rassismus und Diskriminierung vorgesehenen Dreistufenplan aus, die Spieler verließen den Platz und gingen in die Katakomben.

Das ZDF hat sich mit den Autoren Jochen Breyer und Jürn Kruse in der am Samstag ausgestrahlten Dokumentation "Der Prozess. Wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde" der Frage gewidmet, wie spontan jene Empörungswelle und die Reaktionen der Verantowrtlichen damals wirklich gewesen sind. Und im Laufe der Dokumentation wird der Verdacht nahe gelegt, dass ein Großteil einer Inszenierung glich.

Zu diesem Schluss kommt zumindest einer der Gesprächspartner, Jan-Henrik Gruszecki, ehemaliger BVB-Ultra und mittlerweile Berater von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Ich glaube, das war ein Schauspiel, eine Inszenierung", sagt Gruszecki. Warum er die Meinung vertritt wird ebenfalls im Laufe des Films deutlich.

FC Bayern München, News: Leipzig-Coach Julian Nagelsmann weicht FCB-Spekulationen aus

Leipzigs Coach Julian Nagelsmann weicht der Frage um ein mögliches Engagement beim FC Bayern München weiterhin aus. "Ich bin Trainer in Leipzig und habe Vertrag bis 2023", betonte der 33-Jährige auf entsprechende Nachfrage der Bild am Sonntag.

Zuletzt wurde Nagelsmann als potenzieller Nachfolge für Bayern-Trainer Hansi Flick ins Gespräch gebracht. Flick (Vertrag bis 2023) könnte wiederum Bundestrainer Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft beerben.

Die Sport Bild berichtete jüngst, dass Nagelsmann die Sachsen für eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro verlassen könnte.

FC Bayern München, News: Ex-Bayern-Profi Holger Badstuber sieht Neuzugang Dayot Upamecano nicht als neuen Abwehrchef

Der frühere Bayern-Verteidiger Holger Badstuber hat sich zum Transfer von Leipzigs Dayot Upamecano geäußert und betont, dass er den 22-Jährigen nicht als neuen Abwehrchef des deutschen Rekordmeisters sehe.

"So ein junger Spieler kommt nicht zu Bayern und ist gleich Leader. Ich höre ihn nicht. Du kannst kein Leader sein, wenn du so ruhig bist", erklärte der 32-Jährige im Bild-Podcast Bayern-Insider.

Für Badstuber käme für die Rolle des Führungsspielers ein Spieler in Frage, der "ordnet, dirigiert und Anweisungen gibt." Dafür bringt er vielmehr Akteure wie Lucas Hernandez oder Niklas Süle ins Spiel.

