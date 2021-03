FC Bayern: Großes Lob von Hasan Salihamidzic für Leon Goretzka

Leon Goretzka ist neben Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld bei den Bayern gesetzt. Nun bekam er ein großes Lob von einem seiner Vorgesetzten.

Leon Goretzka hat sich im zentralen Mittelfeld beim FC Bayern etabliert und zuletzt sogar mit zwei Treffern gegen Dortmund und Bremen für sportliche Ausrufezeichen gesorgt. "Er arbeitet sich in der teaminternen Hierarchie nach oben", lobte nun auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei France Football.

"Seine Fortschritte beweisen, dass er mehr und mehr Verantwortung übernimmt. Ich bin vollkommen überzeugt, dass er zu den Führungsspielern gehören wird, die die Zukunft des Klubs formen werden", führte Salihamidzic weiter aus.

FC Bayern: Auch Hoeneß lobte Goretzka-Entwicklung

Auch FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß lobte die Entwicklung des 26-Jährigen: "Zu Beginn hat er keine Verantwortung übernommen, er hielt sich im Hintergrund. In den ersten Monaten hat er unsere Erwartungen nicht erfüllt. Dann erkannte er, was es heißt, das Bayern-Trikot zu tragen. Er hat sich durch seinen Charakter und seine Persönlichkeit zu einem wichtigen Spieler entwickelt."

Trainer Hansi Flick betonte derweil, dass er sich "in jeder Situation auf ihn verlassen kann". Goretzka kam in dieser Saison bisher auf 25 Pflichtspieleinsätze, in denen er sieben Tore und acht Vorlagen auflegte.