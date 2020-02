FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick erwartet enges Titelrennen, Kießling bestätigt einstiges FCB-Angebot

Nach dem 0:0 im Top-Spiel gegen Leipzig sieht Trainer Hansi Flick beim FC Bayern München "noch einen harten Weg" vor sich. Alle FCB-News.

Im Top-Spiel gegen kam der FC Bayern trotz einer überlegenen ersten Hälfte nicht über ein torloses Remis hinaus. Im Anschluss erklärte Trainer Hansi Flick, dass der Kampf um den Titel "noch ein harter Weg" für den Rekordmeister wird.

Doch in München laufen bereits auch die langfristigen Planungen über die Saison hinaus. Philippe Coutinho wird dabei wohl nicht an der Isar bleiben, stattdessen könnte es ihn möglicherweise zu Juventus ziehen. Und auch der neue Berater von Kingsley Coman spricht über dessen Zukunft.

Derweil reagierten die Anhänger der Münchner während der Partie mit Bannern auf Aussagen von Ewald Lienen, in denen der technische Direktor des die FCB-Fans beleidigte. Außerdem verriet Ex-Leverkusen-Angreifer Stefan Kießling, dass er einst ein Angebot des FC Bayern ablehnte.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum am Montag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bayern-Trainer Hansi Flick über deutsche Meisterschaft: "Es wird noch ein harter Weg"

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick erwartet nach der Nullnummer im -Gipfel gegen RB Leipzig weiter ein enges Rennen um den Titel. "Die Bundesliga wird bis zum Schluss spannend bleiben. Es gibt einige Mannschaften mit Chancen. Wir wollen natürlich unsere Position halten, aber das wird noch ein harter Weg", sagte Flick.

Die Bayern weisen 43 Punkte auf und liegen einen Zähler vor Leipzig. Dortmund und Gladbach haben 39 Punkte auf dem Konto, Gladbach hat aber auch noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Das magere 0:0 gegen Herausforderer Leipzig wollte Flick nicht überbewerten. Am 21. Spieltag, so der 54-Jährige, "wird keine Meisterschaft entschieden". Der Rekordmeister bereite sich jetzt auf die kommende Partie in Köln vor, "alles andere interessiert mich nicht. Wir fahren gut damit, von Spiel zu Spiel zu denken."

Sein Leipziger Kollege Julian Nagelsmann gab den Druck nach dem Spitzenspiel an die Bayern weiter. "Wir müssen nicht Meister werden. Wir wollen unter die ersten Vier und uns wieder für die qualifizieren. Wenn wir das schaffen, haben wir einen guten Job gemacht", sagte er.

Von seinem Team erwartet Nagelsmann in den nächsten Wochen "die gleiche Intensität" wie vor allem in der zweiten Hälfte in München: "Dann werden nicht alle Mannschaften gegen uns 0:0 spielen. Das ist die Messlatte für die kommenden Wochen."

Stefan Kießling bestätigt einstiges Angebot vom FC Bayern München

Ex-Bundesliga-Stürmer Stefan Kießling lehnte einst ein Angebot des FC Bayern München ab . Das bestätigte der frühere Torjäger von Bayer 04 Leverkusen im Sport1- Fußballtalk Doppelpass .

Demnach sei der Rekordmeister während Kießlings Zeit beim auf ihn zugekommen. Er habe den Münchnern jedoch eine Absage erteilt, "weil ich mich in diesem Moment noch nicht so weit gesehen hatte."

FC Bayern München: FCB-Fans kontern Attacke von Ewald Lienen

Die Fans des FC Bayern München haben auf die Verbalattacke von Ewald Lienen während des Top-Spiels gegen RB Leipzig reagiert . Auf einem Banner der FCB-Ultras in der Südkurve der Allianz Arena war zu lesen: "Und wem es als Kind zu gut ging, wechselt zu 'nem Scheissverein wie 1860! Halt's Maul, Ewald!"

Lienen hatte die Fans des deutschen Rekordmeisters jüngst bei einem Vortrag vor Führungskräften aus der Wirtschaft in Hamburg beleidigt . "Das sind alles diese Leute, die ihre frühkindliche Deprivation (Entbehrung, d. Red.) durch ein wöchentliches Erfolgserlebnis kompensieren müssen", sagte der Technische Direktor des FC St. Pauli.

"Der durchschnittliche Bayern-Fan braucht das", führte Lienen fort: "Du wirst FCB-Fan, weil du das Risiko nicht eingehen willst, wie beim HSV oder bei uns mal ein Spiel zu verlieren."

FC Bayern - RB Leipzig 0:0: Titelkampf bleibt spannend - RB entführt Punkt aus München

Der FC Bayern hat die große Chance verpasst, sich im Kampf um die deutsche Meisterschaft von Verfolger RB Leipzig abzusetzen. Die Münchner kamen im Spitzenspiel vor 75.000 Zuschauern nicht über ein insgesamt leistungsgerechtes 0:0 gegen die Sachsen hinaus und konnten ihren Vorsprung nicht weiter ausbauen.

FC Bayern vs. RB Leipzig, Noten: Die Stars des FCB in der Einzelkritik

Beim Remis des FC Bayern münchen gegen RB Leipzig bringt der zurückgekehrte Weltmeister Lucas Hernandez in der zweiten Halbzeit Stabilität in die Abwehr. Die Noten der FCB-Stars in der Einzelkritik.

FC Bayern: Coutinho eine Option für Juventus?

Philippe Coutinho dürfte über den Sommer hinaus wohl keine Zukunft beim FC Bayern haben. Nach durchwachsenen Leistungen erscheint es fragwürdig, ob der deutsche Rekordmeister für den Brasilianer einen hohen zweistelligen Millionenbetrag ausgeben wird.

Laut Calciomercato loten die Berater des 27-Jährigen gerade mögliche Alternativen aus, wobei Coutinho sowohl Juventus als auch Arsenal, PSG und seinem Ex-Klub Liverpool angeboten werden soll.

Juventus soll sich auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler mit Coutinho, dessen bevorzugtes Ziel aber offenbar die Premier League wäre, durchaus beschäftigen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Alte Dame eine Ablöse von 80-90 Millionen Euro stemmen würde.

FC Bayern: Neuer Berater verrät Kingsley Comans Zukunftspläne

Kingsley Coman vom FC Bayern München wechselte in der vergangenen Woche von der Berateragentur „Together for you“ zu „Colossal Sports Management“. Sein neuer Agent Aidy Ward sprach nun in einem Interview mit Sport1 über die Zukunftspläne des Franzosen.

"Kingsley ist sehr glücklich in München. Sein Fokus liegt im Moment einzig und allein darauf, für das Spiel gegen Leipzig bereit zu sein, falls er gebraucht wird. Und darauf, die Bayern in das Viertelfinale der Champions League zu führen", betonte der Engländer.