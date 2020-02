FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge schwärmt von RB Leipzig, FCB mit Interesse an Ajax-Verteidiger?

Vor dem Duell am Sonntag hat Rummenigge den Gegner RB Leipzig gelobt, zudem soll Bayern Interesse an Ajax-Verteidiger Dest haben. Alle FCB-News.

Nach dem Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals steht für den FC Bayern am Sonntag das Aufeinandertreffen mit auf dem Programm, in dem es für den deutschen Rekordmeister um nichts Geringeres als die Verteidigung der Tabellenführung geht.

Vor der Begegnung (18 Uhr im LIVE-TICKER) hat Karl-Heinz Rummenigge den kommenden Gegner in den höchsten Tönen gelobt. Zudem hat Bayern-Trainer Hansi Flick dem aktuell strauchelnden Philippe Coutinho seine Unterstützung zugesagt.

Mehmet Scholl erinnerte das öffentliche Auftreten von Nationalspieler Joshua Kimmich zuletzt an die Klimaaktivistin Greta Thunberg und Stürmer Robert Lewandowski schwärmt von der Zeit unter Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola. Außerdem soll sich der FCB um -Verteidiger Sergino Dest bemühen.

Bericht: FC Bayern buhlt um Ajax-Verteidiger Sergino Dest

Auf der Suche nach einer langfristigen Verstärkung für die rechte Abwehrseite hat der FC Bayern München angeblich Sergino Dest von Ajax Amsterdam ins Visier genommen. Nach einem Bericht des niederländischen Telegraaf soll der deutsche Rekordmeister bereits im abgelaufenen Transferfenster beim 19-Jährigen vorgefühlt haben.

Demnach sei Bayern bereit gewesen sein, eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro zu zahlen, Sportdirektor Marc Overmars soll einem sofortigen Wechsel Dests aber eine Absage erteilt haben. Im Sommer könnte der US-amerikanische Nationalspieler somit wohl erneut ein Thema werden.

Bayern-Boss Rummenigge schwärmt von RB Leipzig: "Steht der Republik gut zu Gesicht"

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat Gegner RB Leipzig vor dem Spitzenspiel am Sonntag (18 Uhr im LIVE-TICKER) ausgiebig gelobt. "Dieser Klub steht der Republik gut zu Gesicht", sagte Rummenigge dem Portal Sportbuzzer und betonte mit Blick auf das Financial Fairplay: "Ich denke, dass der Klub das seriös macht."

Damit meine er, "dass sie die Vorgaben der UEFA in Sachen Financial Fairplay ohne Beanstandung umsetzen. Das gilt nicht für jeden Klub in Europa." Zudem lobte Rummenigge "die Strukturen, die Transfers, die Trainer, das hat alles eine klare und gute Handschrift und Philosophie".

FC Bayern - Mehmet Scholl kritisiert Joshua Kimmich: "Greta Thunberg des deutschen Fußballs"

Mehmet Scholl hat das öffentliche Auftreten von FC Bayern Münchens Joshua Kimmich kritisiert und diesen mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg verglichen. "Er ist derjenige, der mit seinen 24 Jahren glaubt, permanent den Finger in irgendeine Wunde legen zu müssen - was ich schwierig finde", sagte Scholl in der Radiosendung "Mehmets Schollplatten" auf Bayern 2: "Dafür ist er einfach noch nicht gestanden genug."

Kimmich ist für seine meinungsstarken Äußerungen bekannt. Wiederholt hat er in der Öffentlichkeit Kritik an der eigenen Mannschaft geübt - beispielsweise nach der 1:2-Niederlage gegen im Dezember, als er von "Alarmsignalen" sprach. "Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der ist komplett auf dem falschen Weg", sagte der Nationalspieler damals.

Für Scholl sind das Aussagen, die zwar darauf hindeuten, dass Kimmich zum Führungsspieler aufgebaut werden soll, doch: "Wo führt das hin? Die Leistung passt einigermaßen, aber er ist kein Schweinsteiger."

Robert Lewandowski schwärmt von Guardiola: "Hätte nie gedacht, dass man in zwei Jahren so viel lernen kann"

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat in höchsten Tönen von Ex-FCB-Coach Pep Guardiola geschwärmt. "Er hat mir so viele fußballspezifische Sachen gelehrt - Taktik, Bewegung mit dem Ball, Spielaufbau. Ich hätte nie gedacht, dass man in zwei Jahren so viel über den Fußball dazulernen kann", sagte der polnische Starangreifer im Interview mit OneFootball.

Guardiola, mittlerweile Cheftrainer vom englischen Top-Klub , stand von 2013 bis 2016 an der Seitenlinie des deutschen Rekordmeisters und war auch einer der Hauptverantwortlichen für die Verpflichtung Lewandowskis im Sommer 2014. Der Pole wechselte seinerzeit vom BVB an die Isar.

Aus ihrer gemeinsamen Zeit in München hat der polnische Nationalspieler einiges mitgenommen. "Ich denke anders über den Fußball, seitdem Pep Guardiola mein Trainer war", gesteht der 31-Jährige.

Bayern-Trainer Hansi Flick über Coutinho: "Gibt in jeder Karriere ein Formtief"

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat seinem Star Philippe Coutinho Unterstützung zugesagt. "Er selbst ist mit seiner Leistung nicht zu einhundert Prozent zufrieden. Wir werden ihm helfen", sagte Flick vor dem -Gipfel am Sonntag (18 Uhr im LIVE-TICKER) gegen RB Leipzig.

Der 27 Jahre alte Brasilianer kann nach wie vor die hohen Erwartungen beim Rekordmeister nicht erfüllen. Auch beim 4:3 im -Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim fiel Coutinho ab und leitete etwa das 0:1 mit einem Fehler ein.

Es sei "nicht so einfach für ihn. Es war gegen Hoffenheim nicht alles top, aber auch nicht alles schlecht", sagte Flick. Er sei "überzeugt, dass er uns noch sehr helfen wird. In jeder Karriere gibt es ein Formtief. Er ist fit, macht es gegen den Ball sehr gut. Ich bin da sehr positiv gestimmt."