FC Bayern München, News und Gerüchte: Kroos rechnet nicht mit Müller-Comeback im DFB-Team, Cuisance träumt von Ribery-Karriere

Toni Kroos geht davon aus, dass Bundestrainer Jogi Löw auch in Zukunft auf Thomas Müller in der Nationalmannschaft verzichten wird. Alle FCB-News.

Am Mittwochabend hat der FC Bayern durch ein 4:3 gegen die TSG das Viertelfinale im erreicht. Nach dem Spiel blickte Thomas Müller im Interview auf die zwei unterschiedlichen Halbzeiten zurück.

Sein ehemaliger DFB-Teamkollege Toni Kroos glaubt nicht an ein Comeback von Müller in der Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw.

Außerdem: Alvaro Odriozola richtet nette Worte an Ivan Perisic und Michael Cuisance träumt von einer Ribery-Karriere in München.

Alle News und Gerüchte zum am Donnerstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Kroos rechnet nicht mit Müller-Comeback im DFB-Team

Toni Kroos hat sich zu einer möglichen Rückkehr des aussortierten Trios Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels im DFB-Team geäußert und dabei klar gemacht, dass er die Chancen dafür als eher gering erachtet.

"Der Bundestrainer hat ja keine Entscheidung für den Moment getroffen oder weil das schlechte Spieler sind oder weil sie alle 38 Jahre alt sind, sondern um eine neue Marschrichtung vorzugeben", sagte er in der ARD . "Ich tippe eher, dass es auch so bleiben wird, weil die Marschrichtung bisher auch nicht so falsch ist", fügte er hinzu.

FC Bayern - Kimmich über Werner vs. Lewy: "Bei Leipzig eine andere Hausnummer"

Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat sich im Vorfeld der Begegnung mit RB Leipzig zu den beiden treffsichersten Bundesliga-Stürmern Robert Lewandowski und Timo Werner geäußert - und dabei besonders lobende Worte für seinen DFB-Teamkollegen von den Roten Bullen gefunden.

"Die Quote ist bei beiden beeindruckend. Von Lewy kennt man das ja schon, obwohl es dennoch außergewöhnlich ist", erklärte der 24-Jährige im Anschluss an das 4:3 im DFB-Pokal gegen Hoffenheim in der Mixed-Zone. Er schob nach: "Für Timo freut es mich sehr. Er hat in der Hinrunde schon 18 Tore geschossen. Das soll nicht abwertend gemeint sein, aber bei Leipzig ist es schon noch einmal eine andere Hausnummer als bei Bayern München, so viele Tore zu erzielen."

FC Bayern: Alvaro Odriozola meldet sich per Instagram bei Ivan Perisic

Leihspieler Alvaro Odriozola hat via Instagram nette Worte an seinen Teamkollegen Ivan Perisic gerichtet, nachdem er dem Kroaten im Training bei einer Grätsche den Knöchel gebrochen hatte. "Nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein unglaublicher Kollege. Ich wünsche Dir eine schnelle Genesung. Du wirst schon bald wieder auf dem Platz stehen, Ivan!", schrieb der Spanier.

Perisic selbst postete am Dienstag ein Bild aus dem Krankenhaus, um von seiner geglückten Operation zu berichten.

Michael Cuisance träumt von Ribery-Karriere beim FC Bayern

Neuzugang Michael Cuisance hat über seine Startschwierigkeiten bei den Bayern gesprochen. "Ich suche nach Stabilität", sagte er dem kicker und verriet, dass er einem seiner französischen Landsleute nacheifern möchte: "Wenn man seine ganze Karriere bei Bayern machen kann, dann kann man es auch wie Ribery schaffen. Davon träumt jeder", bekannte er.

Bislang kommt der 20-Jährige in der in dieser Saison nur auf 37 Einsatzminuten für den FCB.

FC Bayern München: Leichte Entwarnung bei Jerome Boateng

Jerome Boateng hat sich gegen Hoffenheim offenbar am Rücken verletzt. Angeblich ist die Blessur aber nicht weiter dramatisch, die Ausfallzeit ist noch unbekannt .

Der Verteidiger war in der 75. Minute mit Hoffenheims Christoph Baumgartner zusammengeprallt. Dabei fiel er unglücklich auf den Rücken.

FC Bayern vs. Hoffenheim - Thomas Müller: "Haben uns exzellent abgestimmt, aber umgesetzt haben wir es nicht"

Nach dem 4:3-Erfolg im Pokal-Achtelfinale gegen Hoffenheim hat Thomas Müller die erste Halbzeit seiner Mannschaft gelobt, gleichzeitig aber auch den Auftritt in der letzten halben Stunde kritisiert .

"Wir haben gesehen, dass wir den Gegner unter Druck setzen können, wenn wir zu hundert Prozent gegen den Ball arbeiten und körperlich alles reinlegen", sagte er in der Mixed Zone. "Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant", fügte er hinzu.

Nach dem Seitenwechsel geriet der klare Bayern-Erfolg noch einmal in Gefahr. "Wir haben uns dabei ertappt, dass wir es als Mannschaft nicht mehr so gut gemacht haben", meinte Müller und ergänzte: "Wir haben uns exzellent abgestimmt, aber umgesetzt haben wir es nicht so gut."

FC Bayern in der Einzelkritik: Müller nicht zu stoppen, Coutinho strauchelt

Der Aufschwung der letzten Spiele von Thomas Müller geht auch im Pokal weiter. Philippe Coutinho tut sich hingegen schwer. Die Noten der FCB-Stars in der Einzelkritik .

Flicks Bayern setzen Siegeszug im DFB-Pokal gegen Hoffenheim fort

In der ersten Hälfte haben die Bayern nach einem frühen Rückstand alles im Griff. Nach der Pause muss der Favorit gegen Hoffenheim doch noch zittern.

HIER geht es zum kompletten Spielbericht!