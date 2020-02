Mit einem 3:1-Sieg gegen und dem gleichzeitigen Patzer von gegen (2:2) hat der die Tabellenführung in der übernommen. Am kommenden Spieltag kommt es zum direkten Duell mit den Sachsen.

Auf der Suche nach Verstärkungen sollen die Münchner im Januar auch beim Namen Dani Olmo gelandet sein. Dessen ehemaliger Sportchef meint, dass ein Transfer im Bereich des Möglichen war.

Außerdem: Präsident Herbert Hainer bekräftigt das Interesse an Leroy Sane und lobt die Arbeit von Trainer Hansi Flick.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Dienstag!

Zoran Mamic, der Sportdirektor von Dinamo Zagreb, hat angedeutet, dass ein Transfer von Dani Olmo zum FC Bayern München im Januar im Bereich des Möglichen gewesen ist. "Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, wäre er vermutlich beim FC Bayern gelandet", sagte Mamic Sportske Novosti.

Der Spanier Dani Olmo entschied sich stattdessen für einen Wechsel zu RB Leipzig, das 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler hinblätterte.

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat noch einmal das Interesse der Münchner an Manchester Citys Flügelspieler Leroy Sane bekräftigt .

"Leroy Sane ist ein toller Spieler, an dem wir interessiert sind, was auch bekannt ist", sagte er bei einem Fanklub-Besuch in Simbach. "Jetzt muss man erst einmal sehen, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt", ergänzte er noch.

Im Sommer war der FCB im Werben um Sane gescheitert, der sich im englischen Supercup eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat die Arbeit von Trainer Hansi Flick gelobt und erklärt, dass es, wenn es weiter gut läuft, nach einem langfristigen Verbleib des Coaches in München aussieht.

"Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative ", sagte Hainer bei einem Fanklub-Treffen in Simbach. "Ich finde, dass er exzellente Arbeit macht und das sage ich nicht nur, weil wir die drei Spiele in diesem Jahr gewonnen haben, sondern auch wegen unserer Spielweise", meinte Hainer.

Der Vertrag von Flick läuft erst einmal bis zum Saisonende.

Bayerns Ex-Spieler Michael Ballack kann das FCB-Interesse an Kai Havertz von verstehen, warnt den Mittelfeldspieler allerdings gleichzeitig vor einem Transfer nach München.

"Wenn die Bayern perspektivisch handeln und man weiterhin den Anspruch hat, die besten deutschen Spieler zu holen, dann muss Havertz geholt werden", sagte Ballack bei Sport1. Er warnte jedoch davor, Leverkusen mit München gleichzusetzen: "Beim FC Bayern brauchst du andere Eigenschaften, um dich durchzusetzen. Nur gut zu sein, reicht dort nicht", machte er klar.

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat sich zu den Leistungen von Superstar Philippe Coutinho geäußert. ""Philippe versucht, seine Aktionen zu suchen und das Spiel an sich zu reißen. Das ist nicht einfach, aber er macht das ordentlich", erklärte der ehemalige Profi im Gespräch mit dem kicker.

"Klar erwartet man von ihm, dass er eben der Spieler ist, der …", fügte er an, allerdings ohne den Satz zu beenden. Den Unterschied, den Salihamidzic hier wohl andeutet, macht die Nummer 10 aktuell jedoch nicht aus.

Der Brasilianer ist aktuell bis zum Ende der Saison vom ausgeliehen. Bis Mai müssen sich die Bayern entscheiden, ob sie die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro ziehen und den Edeltechniker fest verpflichten wollen.

In der laufenden Spielzeit kommt der 27-Jährige auf 25 Pflichtspiele und sieben Treffer für die Münchner.

Stürmerstar Robert Lewandowski arbeitet in seiner polnischen Heimat weiter an seinem Status als Legende. Der Torjäger von Rekordmeister Bayern München setzte sich zum achten Mal bei der Wahl zum Fußballer des Jahres durch, die seit 1973 durch das Fachmagazin Pilka Nozna ausgerichtet wird. Lewandowski holte sich den Titel damit von Nationaltorhüter Lukasz Fabianski zurück, der im Vorjahr die siebenjährige Siegesserie des 31-Jährigen beendet hatte.

Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie, dzięki Wam jestem silniejszy🙏

Thank you very much for the award and the title of Footballer of the Year 2019 in Poland, as well as for naming the Polish National Team of which I am the captain - the team of the year🇵🇱 #PiłkaNożna #GalaPN pic.twitter.com/PXn4byvpN3