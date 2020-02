Bayern Leverkusen: Stefan Kießling bestätigt einstiges Angebot vom FC Bayern München

Hätte Stefan Kießlings Karriere vielleicht ganz anders verlaufen können? Wie der Ex-Stürmer verriet, lehnte er einst ein Angebot des FC Bayern ab.

Ex- -Stürmer Stefan Kießling lehnte einst ein Angebot des ab. Das bestätigte der frühere Torjäger von Bayer 04 Leverkusen im Sport1-Fußballtalk Doppelpass.

Demnach sei der Rekordmeister während Kießlings Zeit beim auf ihn zugekommen. Er habe den Münchnern jedoch eine Absage erteilt, "weil ich mich in diesem Moment noch nicht so weit gesehen hatte."

Stattdessen verließ der mittlerweile 36-Jährige den FCN im Jahr 2006 in Richtung Leverkusen, wo er seit seinem Karriereende (Sommer 2019) als Assistent der Geschäftsführung tätig ist. In 444 Einsätzen für die Werkself erzielte der sechsfache Nationalspieler 162 Tore und holte zudem in der Saison 2012/13 die Bundesliga-Torjägerkanone.