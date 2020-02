FC Bayern München, News und Gerüchte: Hainer spricht über Ronaldo-Spekulationen, Flick-Entscheidung nach der Saison

Bayern-Boss Herbert Hainer spricht über Hansi Flicks Zukunft und eine mögliche Verpflichtung Cristiano Ronaldos. Alle FCB-News.

Beim läuft es derzeit nicht nur in der rund, auch im wurde unter der Woche dank eines 4:3-Erfolgs gegen das Weiterkommen eingetütet. Als nächste Aufgabe wartet das Top-Spiel gegen auf die Schützlinge von Hansi Flick.

Herbert Hainer äußerte sich derweil zum wilden Gerücht um Cristiano Ronaldo und zur Zukunft Flicks.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Freitag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Herbert Hainer: "Ronaldo dürfte für den FC Bayern zu alt sein"

Sonderlich realistisch kommt es nicht daher, das Gerücht, Juventus Turins Superstar Cristiano Ronaldo könnte zum FC Bayern wechseln. Es wabert dennoch seit Wochen durch die Medien, ohne allerdings konkret zu werden.

Gemäß der Passauer Neuen Presse äußerte sich FCB-Präsident Herbert Hainer während eines Fanklub-Besuchs in Simbach auch dazu. Er konstatierte zunächst: "Es geistern natürlich viele Namen durch die Presse, was auch ganz verständlich ist." Dann konkretisierte er: "Ronaldo dürfte für uns schon etwas zu alt sein."

Tatsächlich feierte CR7 in dieser Woche seinen 35. Geburtstag. Er kündigte aber an, noch fünf Jahre spielen zu wollen. Bei Juventus steht Ronaldo noch bis 2022 unter Vertrag.

McManaman empfiehlt Liverpool Transfer von Philippe Coutinho

Der englische Ex-Nationalspieler Steve McManaman (47) hat dem amtierenden Champions-League-Sieger FC Liverpool zu einer Rückholaktion von Offensivstar Philippe Coutinho geraten, sollte diese in irgendeiner Form realisierbar sein.

Laut McManaman sind die Reds immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger für ihren ehemaligen "Zehner" Coutinho, der aktuell vom an den FC Bayern München ausgeliehen ist. "Es könnte sein, dass Liverpool es in Erwägung zieht, Philippe Coutinho zurückzuholen. Wenn das für eine machbare Summe geht und sie dafür Spieler mit unregelmäßigen Einsatzzeiten abgeben, könnte das klappen", sagte McMmanaman im Gespräch mit HorseRacing.net.

FC Bayern München: Hainer will Entscheidung über Flick-Zukunft nach der Saison fällen

Der neue Bayern-Präsident Herber Hainer hat verraten, dass erst nach der Saison über die Zukunft von Trainer Hansi Flick entschieden wird.

"Wir haben ihm jetzt das Vertrauen bis zum Ende der Saison ausgesprochen und wenn die Saison zu Ende ist, dann wird analysiert. Dann wird sich der Vorstand hinsetzen", erklärte Hainer gegenüber Sport1 : "Wir haben so viel Sportkompetenz mit Hasan Salihamidzic, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn. Sie werden dann an den Aufsichtsrat einen Vorschlag machen und wird werden das beraten."

Der Präsident bestätigte, dass es keine Entscheidung über Flicks Zukunft vor Saisonende geben werden: "Wir werden jetzt die Saison abwarten, uns dann mit Hansi Flick zusammensetzen, und dann werden wir auch eine Entscheidung treffen."

FC Bayern: Hamann rät von Sane-Transfer ab

TV-Experte Dietmar Hamann rät dem FC Bayern München von einer Verpflichtung von Leroy Sane im kommenden Sommer ab und bringt als Alternative einen Spieler aus der Bundesliga ins Gespräch. "Sane ist keine 20 mehr. Und er scheint in Manchester sein eigenes Ding zu machen", so der Ex-FCB-Spieler in der Bild.

Und Hamann weiter: "Wenn ein Trainer wie Pep Guardiola, der als der beste gilt, wenn der einen Spieler mit so einem Talent nicht mehr in seinen Reihen haben will, dann würden bei mir schon mal die Alarmglocken schrillen."

Zudem findet es Hamann nicht positiv, dass "er jetzt das zweite oder dritte Mal seinen Berater gewechselt hat. Das sind alles Sachen, die den Bayern nicht entgangen sein werden. Ich würde mir Gedanken machen, warum muss der jetzt mehrmals den Berater wechseln. Da ist keine Konstanz und keine Geradlinigkeit dabei."

FC Bayern: 0:4 gegen war Guardiolas härteste Niederlage

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat verraten, welche Niederlage die für ihn härteste in seiner bisherigen Trainerkarriere war. Dabei blickte er zurück auf ein Spiel mit dem FC Bayern.

"Das 0:4 gegen Madrid", antwortete Guardiola im Interview mit dem Youtuber DjMaRiio auf die Frage nach seiner bittersten Pleite. Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals unterlagen Guardiolas Bayern den Königlichen seinerzeit haushoch in der heimischen Allianz Arena, bereits nach nur 34 Minuten stand es nach zwei Treffern von Sergio Ramos und einem von Cristiano Ronaldo 0:3.

Alle Hoffnungen auf eine Wende nach dem 0:1 im Hinspiel waren damit früh zunichte gemacht. Guardiola, für den das Ausscheiden gegen Real als früherer Barcelona-Coach ohnehin besonders hart war, habe bei seiner taktischen Ausrichtung für diese Partie Maßnahmen ergriffen, die er "nicht gefühlt habe. An diesem Tag trage ich alle Schuld, denn wir hätten so nicht gegen dieses Madrid spielen dürfen, das eine großartige Mannschaft war. Sie hatten einen Bomben-Kader.“

