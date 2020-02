DFB-Pokal-Viertelfinale: Bayern muss zum Top-Spiel auf Schalke ran

Am Sonntag wurde das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Für den FC Bayern München geht es zum Kracher zum FC Schalke 04.

Titelverteidiger Bayern München hat im Viertelfinale des DFB-Pokals das wohl schwerstmögliche Los gezogen. Der Rekordgewinner muss in der Runde der letzten Acht bei Schalke 04 antreten, das ergab die Auslosung durch den früheren Nationalspieler Cacau am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

"Das hätte nicht sein müssen, aber wir nehmen es, wie es kommt", sagte Olaf Thon als Repräsentant der Schalker in der ARD : "Es wird schwer, aber im Pokal ist alles möglich."

Außenseiter Saarbrücken empfängt Düsseldorf

In den weiteren -Duellen am 3. und 4. März empfängt zudem den Aufsteiger . , Pokalsieger von 2018, spielt gegen . Regionalligist 1. FC Saarbrücken, die große Überraschung im Viertelfinale, empfängt .

Das Finale findet am 23. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion statt.