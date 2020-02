FC Bayern München, News und Gerüchte: Arp aus CL-Kader gestrichen, Sane hinterlegt Wechselwunsch bei ManCity

Der FC Bayern München muss im Pokal gegen Hoffenheim ran. Arp steht nicht mehr im CL-Kader und Leroy Sane will ManCity wohl verlassen. Alle FCB-News.

Am Mittwochabend muss der im -Achtelfinale gegen die TSG ran. Goal verrät, wie das Spiel live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Leroy Sane ist weiter ein Thema beim deutschen Rekordmeister, nun soll der deutsche Nationalspieler seinen Wechselwunsch hinterlegt haben.

Jan-Fiete Arp steht derweil nicht mehr im CL-Kader des FC Bayern. Und: Pep Guardiola hatte einen kuriosen Plan mit Torhüter Manuel Neuer.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Mittwoch!

FC Bayern München: Fiete Arp aus CL-Kader gestrichen

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat sich für die K.o.-Runde der neu orientiert und seinen Kader etwas verändert. Leidtragender ist der 20-jährige Fiete Arp, der aus dem Kader des Bundesligisten gestrichen wurde.

Im Gegensatz zum Sommerneuzugang sind Sarpreet Singh (20) und Oliver Batista Meier (18) weiter mit dabei, neu im Aufgebot ist zudem auch Alvaro Odriozola.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM? Die DFB-Pokal-Übertragung

Heimspiel für den FC Bayern München im DFB-Pokal. Der deutsche Rekordmeister trifft im Achtelfinale auf den Bundesligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim. Das Spiel findet am Mittwoch um 20.45 Uhr in der Münchner Allianz Arena statt.

Der FC Bayern ist derzeit wieder das Maß aller Dinge im deutschen Fußball. Unter Trainer Hansi Flick hat man zu alter Stärke zurückgefunden und so die Tabellenspitze zurückerobert. Drei Siege gab es nach der Winterpause zu verbuchen (4:0 gegen Hertha, 5:0 gegen Schalke, 3:1 gegen Mainz) - der FCB kommt in Top-Form in den DFB-Pokal. Dort hatte man in den ersten beiden Runden durchaus zu kämpfen. In Cottbus (3:1) und in Bochum (2:1) siegte man mit mehr Mühe als gedacht.

FC Bayern: Leroy Sane hat offenbar Wechselwunsch beim FCB hinterlegt

Leroy Sane will offenbar unbedingt zum FC Bayern München wechseln. Nach Angaben der Sport Bild hat der Nationalspieler beim FCB seinen Wechselwunsch "auf höchster Ebene persönlich hinterlegt".

Sane lehnt dem Bericht zufolge eine Vertragsverlängerung beim Team von Trainer Pep Guardiola ab. Die Skyblues hätten sich auch bereits mit einem Abgang des Außenbahnspielers abgefunden.

Demnach ist auf der Suche nach einem Ersatz. Ein mögliches Tauschgeschäft mit dem FC Bayern, das Kingsley Coman beinhaltet, wurde seitens der Münchner aber offenbar kategorisch ausgeschlossen.

Mark van Bommel bestätigt: Wollte Robben und Ribery zur holen

Ex-Bayern-Profi Mark van Bommel, bis Mitte Dezember Trainer der PSV Eindhoven, hat verraten, dass er Franck Ribery und seinen Landsmann Arjen Robben letzten Sommer zu dem niederländischen Topklub lotsen wollte.

"Ja, ich wollte Robben und Ribery zu Eindhoven holen", bestätigte van Bommel gegenüber Sport Bild und schob nach: "Zwei so routinierte Weltstars hätten mit ihrer Qualität und Vorbildfunktion meinem jungen Team gutgetan." Robben beendete schließlich nach Ende der vergangenen Saison seine aktive Karriere, während Ribery ablösefrei zur Fiorentina wechselte.

FC Bayern: Pep Guardiola wollte Manuel Neuer im Mittelfeld einsetzen

Pep Guardiola hatte offenbar einst ernsthafte Pläne, Torhüter Manuel Neuer im Mittelfeld des FC Bayern München auflaufen zu lassen. Dies bestätigte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nun im Vorwort des Bayern-Magazins 51.

"Manuel hat den Fußballer im Torwart erfunden und diese Position revolutioniert. Ich weiß noch, wie Pep Guardiola nach den Gewinn einer Meisterschaft ernsthaft die Idee hatte, ihn für ein Spiel im Mittelfeld aufzustellen", schrieb Rummenigge.

FC Bayern: Ivan Perisic bricht sich den Knöchel

Ivan Perisic hat sich am Dienstag im Training des FC Bayern München den Knöchel gebrochen. Der Kroate verletzte sich nach Angaben der Sport Bild bei einer Grätsche von Neuzugang Alvaro Odriozola. FCB-Trainer Hansi Flick bestätigte auf einer Pressekonferenz die schwere Verletzung. "Er hat eine Fraktur am Außenknöchel", sagte der Münchner Coach.

Gleichzeitig gab Flick auch eine Prognose ab, wie lange Perisic dem Rekordmeister fehlen wird: "Das dauert mindestens vier Wochen, bis es verheilt ist", meinte er. "Dann kann er erst wieder mit dem Aufbautraining beginnen", fügte er hinzu.