FC Bayern München, News und Gerüchte: Coman-Berater spricht über Zukunft, Coutinho eine Option für Juventus?

Philippe Coutinho wird über den Sommer hinaus wohl nicht bei Bayern bleiben. Neues gibt es auch zur Zukunft von Kingsley Coman. Alle FCB-News.

Nach dem Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals steht für den FC Bayern am Sonntag (18 Uhr im LIVE-TICKER ) das Aufeinandertreffen mit auf dem Programm, in dem es für den deutschen Rekordmeister um nichts Geringeres als die Verteidigung der Tabellenführung geht.

Doch in München laufen bereits auch die langfristigen Planungen über die Saison hinaus. Philippe Coutinho wird dabei wohl nicht an der Isar bleiben, stattdessen könnte es ihn möglicherweise zu Juventus ziehen. Und auch der neue Berater von Kingsley Coman spricht über dessen Zukunft.

Alle News und Gerüchte zum am Sonntag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Coutinho eine Option für Juventus?

Philippe Coutinho dürfte über den Sommer hinaus wohl keine Zukunft beim FC Bayern haben. Nach durchwachsenen Leistungen erscheint es fragwürdig, ob der deutsche Rekordmeister für den Brasilianer einen hohen zweistelligen Millionenbetrag ausgeben wird.

Laut Calciomercato loten die Berater des 27-Jährigen gerade mögliche Alternativen aus, wobei Coutinho sowohl Juventus als auch Arsenal, PSG und seinem Ex-Klub Liverpool angeboten werden soll.

Juventus soll sich auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler mit Coutinho, dessen bevorzugtes Ziel aber offenbar die Premier League wäre, durchaus beschäftigen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Alte Dame eine Ablöse von 80-90 Millionen Euro stemmen würde.

FC Bayern: Neuer Berater verrät Kingsley Comans Zukunftspläne

Kingsley Coman vom FC Bayern München wechselte in der vergangenen Woche von der Berateragentur „Together for you“ zu „Colossal Sports Management“. Sein neuer Agent Aidy Ward sprach nun in einem Interview mit Sport1 über die Zukunftspläne des Franzosen.

"Kingsley ist sehr glücklich in München. Sein Fokus liegt im Moment einzig und allein darauf, für das Spiel gegen Leipzig bereit zu sein, falls er gebraucht wird. Und darauf, die Bayern in das Viertelfinale der zu führen", betonte der Engländer.

Bericht: FC Bayern buhlt um -Verteidiger Sergino Dest

Auf der Suche nach einer langfristigen Verstärkung für die rechte Abwehrseite hat der FC Bayern München angeblich Sergino Dest von Ajax Amsterdam ins Visier genommen . Nach einem Bericht des niederländischen Telegraaf soll der deutsche Rekordmeister bereits im abgelaufenen Transferfenster beim 19-Jährigen vorgefühlt haben.

Demnach sei Bayern bereit gewesen sein, eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro zu zahlen, Sportdirektor Marc Overmars soll einem sofortigen Wechsel Dests aber eine Absage erteilt haben. Im Sommer könnte der US-amerikanische Nationalspieler somit wohl erneut ein Thema werden.

Bayern-Boss Rummenigge schwärmt von RB Leipzig: "Steht der Republik gut zu Gesicht"

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat Gegner RB Leipzig vor dem Spitzenspiel am Sonntag (18 Uhr im LIVE-TICKER ) ausgiebig gelobt . "Dieser Klub steht der Republik gut zu Gesicht", sagte Rummenigge dem Portal Sportbuzzer und betonte mit Blick auf das Financial Fairplay: "Ich denke, dass der Klub das seriös macht."

Damit meine er, "dass sie die Vorgaben der UEFA in Sachen Financial Fairplay ohne Beanstandung umsetzen. Das gilt nicht für jeden Klub in Europa." Zudem lobte Rummenigge "die Strukturen, die Transfers, die Trainer, das hat alles eine klare und gute Handschrift und Philosophie".