FC Bayern: Douglas Costa kehrt im Sommer zu Juventus zurück

Offensivmann Douglas Costa wird den FC Bayern München am Saisonende verlassen. Der Brasilianer, der für eine Saison von Juventus Turin an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen ist, kehrt nach Informationen von Goal und SPOX zur Alten Dame zurück.

Auch im Piemont hat Costa keine langfristige Zukunft, der italienische Primus ist auf der Suche nach einem Abnehmer für den 30-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2022 gültig ist. Zuletzt wurde der brasilianische Erstligist Gremio Porto Alegre mit Costa in Verbindung gebracht, Gespräch wurden jedoch bislang nicht geführt.

Costa hatte Anfang Oktober und somit kurz vor Schließung des Transferfensters zum zweiten Mal in seiner Karriere in der bayrischen Landeshauptstadt angeheuert (zunächst 2015 bis 2017). Überzeugen konnte der Außenbahnspieler jedoch nicht, unter Trainer Hansi Flick kam er über die Rolle des Reservisten nie hinaus - auch, weil er sich mit hochkarätigen Konkurrenten wie Leroy Sane, Serge Gnabry und Kingsley Coman konfrontiert sah.

