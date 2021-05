FC Bayern München, News und Gerüchte: Eduardo Camavinga äußert sich zu FCB-Gerüchten, Zukunft von Javi Martinez offen

Camavinga spricht über FCB-Interesse, Martinez ist offen für Neues und Salihamidzic kündigt weitere Titel an. Die Bayern-News am Montag.

FC Bayern, Gerücht: Camavinga spricht über FCB-Interesse

Mittelfeld-Talent Eduardo Camavinga vom Ligue-1-Klub Stade Rennes hat sich vom Interesse großer Vereine wie beispielsweise des FC Bayern München geschmeichelt gezeigt. Bei Telefoot gab er an, noch keine Entscheidung gefällt zu haben.

"Darüber habe ich mit meiner Familie noch nicht nachgedacht. Ich konzentriere mich allein auf Stade Rennes. Aber ja, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht gefällt, würde ich lügen. Natürlich ist es schön, wenn große Klubs an dir interessiert sind", führte der Franzose aus.

Allerdings sei momentan nicht der richtige Zeitpunkt, um über etwas Anderes als seinen aktuellen Klub zu sprechen, sagte Camavinga. Seine aktuelle Saison sei nicht ausschließlich von Top-Leistungen, sondern auch von "Tiefpunkten" geprägt gewesen, so das Talent. Daran gelte es noch zu arbeiten.

Camavinga gilt als einer der begehrtesten Nachwuchsspieler weltweit. Sein Berater hatte gegenüber Goal und SPOX zuletzt angegeben, dass neben dem FC Bayern unter anderem Real Madrid und mehrere Vereine aus Spanien, Deutschland und Italien an dem 18-Jährigen interessiert seien.

FC Bayern, News: Zukunft von Javi Martinez offen

Defensivakteur Javi Martinez hat seit der Bekanntgabe seines Abschieds vom FC Bayern noch nicht über seine sportliche Zukunft entschieden. In einem Gespräch mit dem kicker gab er an, offen für neue Herausforderungen zu sein.

"Ich bin offen in alle Richtungen und schaue nach der besten Option für mich. Ich weiß es noch nicht, werde diese Entscheidung im Sommer daheim in Ayegui treffen. Erst konzentriere ich mich auf die beiden letzten Spiele und meinen Abschied", sagte der Spanier.

Ein Karriereende schloss Martinez aus, aber über die Restdauer seiner Laufbahn äußerte sich der 32-Jährige nicht konkret: "Meine Beine entscheiden. Ein Jahr, drei, zehn? Mal schauen. Aber ich will auch nach meiner Karriere körperlich auf der Höhe sein."

Der Abschied des langjährigen Bayern-Spielers aus München wurde erst kürzlich vom Verein bekanntgegeben, eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Athletic Bilabo erscheint am wahrscheinlichsten. Martinez hält mit 82 Prozent die höchste Siegquote aller Zeiten in der Bundesliga.

FC Bayern, News: Salihamidzic kündigt weitere Titel an

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat nach der neunten Meisterschaft in Serie bereits den historischen zehnten Titel im Blick. Im Gespräch mit Sport 1 zeigte der 44-Jährige seinen Stolz auf die Mannschaft.

"Die Mannschaft hat sich für die hervorragenden Leistungen belohnt. Es ist die neunte Meisterschaft in Folge. Das ist eine großartige Leistung der Trainer, der Mannschaft und des ganzen Klubs. Dafür arbeiten wir. Es ist die Belohnung für alle Mitarbeiter des FC Bayern", sagte Salihamidzic.

Nun wolle man mit dem FCB die zehnte Meisterschaft in Folge anpeilen, so der Sportdirektor: "Solche Titel sind ganz wichtig für uns, denn sie machen uns hungrig für mehr. Sie pushen uns, noch härter an uns zu arbeiten."

Der FC Bayern hält mit neun Meistertiteln in Serie den Rekord in der Bundesliga. Eine zehnte Meisterschaft wäre allerdings insofern historisch, als dass man dadurch mit der einzigen Mannschaft gleichziehen würde, der dies in Gesamtdeutschland bereits gelang: der BFC Dynamo gewann die DDR-Liga von 1979 bis 1988.

FC Bayern, News: EM in Gefahr für Leon Goretzka?

Leon Goretzka (26) wird in dieser Saison für den FC Bayern München wohl kein Spiel mehr machen. Das berichtet der kicker. Auch die Teilnahme an der anstehenden Euroapmeisterschaft soll in Gefahr sein.

Goretzka war beim 6:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Borussia Mönchengladbach nach 60 Minuten eingewechselt worden, musste das Feld aber nach zehn Minuten wieder verlassen.

Dem Bericht zufolge habe sich der 26-Jährige bei seinem Kurzeinsatz einen Muskelfaserriss hinten im Oberschenkel zugezogen. Es soll sich um keine einfache Verletzung handeln, was nicht nur das Ende der laufenden Vereinssaison bedeuten könnte.

Angeblich droht Goretzka auch die Europameisterschaft zu verpassen. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 15. Juni gegen Frankreich.

Es drohe ein "Wettlauf mit der Zeit", heißt es im kicker . Goretzkas Fokus liege nun ausschließlich darauf, rechtzeitig für die EM fit zu werden. Der Mittelfeldspieler spielt in den Planungen von Joachim Löw eine zentrale Rolle.

FC Bayern, News - Trotz besserem FCB-Angebot: Draxler verlängert wohl bei PSG

Der 56-fache deutsche Nationalspieler Julian Draxler steht angeblich vor einer Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain. Das berichtet L'Equipe . Demnach bindet sich Draxler für drei weitere Jahre an PSG, sein aktuelles Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus.

Der ehemalige Bundesligaspieler nahm offenbar sogar eine Gehaltskürzung in Kauf, um in Paris, wo er sich sehr wohl fühlt, bleiben zu können. Aktuell verdient Draxler rund sieben Millionen Euro im Jahr.

Trainer Mauricio Pochettino soll sich sehr für eine Verlängerung mit Draxler eingesetzt haben, nachdem dieser vor der Ankunft des Argentiniers noch regelmäßig zu den Verkaufskandidaten zählte.

Laut L'Equipe bemühten sich einige Klubs aus der Premier League und Serie A um Draxler. Das finanziell beste Angebot kam dem Bericht zufolge allerdings vom FC Bayern München, doch der 27-Jährige fühlt sich in Paris heimisch und lehnte - trotz weniger Gehalt bei PSG - ab.

FC Bayern, News - Rummenigge über Flick-Wechsel zum DFB: "Vereinbarung für eine smarte Geste"

Die offizielle Verkündung des Wechsels von Trainer Hansi Flick vom FC Bayern zum DFB steht noch aus. Doch die Münchner und der DFB haben bereits vorgesorgt. Das verriet Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Sollte sich Flick, dessen Abschied vom FCB feststeht, wie erwartet für den DFB entscheiden, "gibt es grundsätzlich eigentlich auch schon eine Vereinbarung zwischen Bayern München und dem DFB für eine - ich würde mal sagen - smarte Geste des DFB", sagte Rummenigge im ZDF .

"Wir brauchen nicht mehr groß zu verhandeln. Da gibt es weitestgehend schon Einigkeit, wie man das dann handhabt", so der 65-Jährige weiter.

Da der DFB grundsätzlich keine Ablöse für einen Trainer bezahlen möchte, würde es ein Freundschaftsspiel zwischen dem FCB und der der deutschen Nationalmannschaft geben. Die Bayern würden die kompletten Einnahmen aus dieser Partie erhalten.

"Es ist ja alles geregelt. Da gibt es im Moment keine finanzielle Kompensation", hatte Bayern-Vorstand Oliver Kahn bereits am Samstag bei Sky erklärt: "Natürlich diskutiert man über ein mögliches Spiel, das irgendwann stattfinden kann, zwischen dem FC Bayern München und der Nationalmannschaft, aber das ist alles im Moment noch Zukunftsmusik."

