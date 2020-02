FC Bayern: Matchwinner Fiete Arp hadert mit vergebenen Chancen

Der junge Stürmer netzt erstmals in einem Pflichtspiel für den FC Bayern. Trotzdem war er anschließend nicht komplett zufrieden.

Fiete Arp hat den 1:0-Derbysieg des FC Bayern II gegen die SpVgg Unterhaching durch seinen Treffer in der 24. Minute entschieden. Bei Magenta TV haderte er trotzdem mit einigen vergebenen Chancen: "Ich war froh, dass für die drei Punkte das eine Tor heute gereicht hat, sonst hätte ich mir wahrscheinlich noch was anderes anhören müssen, für ein paar andere Szenen."

Für Arp war es der erste Pflichtspieltreffer im Trikot der Bayern. Für die Profis kam er bisher noch nicht zum Einsatz, allerdings fehlte er auch längere Zeit aufgrund einer Armverletzung.

Fiete Arp kam vom HSV zu Bayern München

"Natürlich tut das gut", sagte Arp über seinen Treffer. "Man sieht ja auch an der Entstehung des Tores, dass es so ein dreckiges Tor sein musste, dass ich die großen Dinger liegen lasse, um dann so ein Ding reinzumachen."

Der Junioren-Nationalspieler war im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro Ablöse vom nach München gewechselt. Dort steht er bis 2024 unter Vertrag.