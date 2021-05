FC Bayern München wollte angeblich Trainer Jose Mourinho verpflichten

Jose Mourinho als Trainer in der Bundesliga auf der Bank? Das wäre möglich gewesen, sagt ein ehemaliger Schützling des Portugiesen.

Der FC Bayern München war "vor einigen Jahren" angeblich an den Diensten von Trainer Jose Mourinho interessiert. Das verriet der ehemalige FCB-Profi Michael Ballack im Bild-Podcast "Bayern-Insider".

"Ich weiß nicht, wie eng es damals war und wie weit die Gespräche waren", erklärte Ballack. Laut dem 44-Jährigen hatte Mourinho "zumindest mal Deutsch gelernt in der Universität. Das weiß ich von ihm."

Der Ex-Trainer von Ballack beim FC Chelsea sei "sehr verbissen", wenn er sich auf einen neuen möglichen Job vorbereite. "Die Landessprache ist natürlich ein Thema, das ist auch dem FC Bayern wichtig. Die Kommunikation ist das A und O", sagte Ballack und fügte an: "Ich glaube, das war mal ein Thema, heute ist es keins mehr."

Mourinho übernimmt im Sommer die Roma

Mourinho war in der Vergangenheit des Öfteren mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden, zu einem Engagement in Deutschland kam es aber bisher noch nicht.

Aktuell bereitet sich der Portugiese auf seine neue Aufgabe in der Serie A vor. Nachdem ihn Tottenham Hotspur in der zweiten Saisonhälfte vor die Tür gesetzt hatte, unterschrieb 'The Special One' zum Sommer einen Dreijahresvertrag bei der AS Roma.

Auch der FC Bayern hat zur neuen Spielzeit nach der Vertragsauflösung von Hansi Flick mit Julian Nagelsmann einen neuen Trainer. Laut Ballack ein guter Transfer für beide Seiten. "An Selbstvertrauen fehlt es ihm nicht. Das ist gut, wenn du zum FC Bayern gehst", erklärte er.