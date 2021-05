SC Freiburg vs. Bayern München: TV, LIVE-STREAM und Co. - wie die Bundesliga übertragen wird

Der FC Bayern München kann die Saison als Meister ausklingen lassen. Nun steht das Gastspiel in Freiburg an. Alle Infos zur Übertragung der Partie.

Bereits zwei Spieltage vor Ende der Bundesligasaison 2020/21 ist klar: Der FC Bayern München kann nicht mehr von Tabellenplatz eins verdrängt werden, die dreißigste Meisterschaft ist den Bayern damit sicher.

Es ist bereits die neunte Meisterschaft in Folge für die Münchner, die auch in dieser Spielzeit trotz zwischenzeitlicher Probleme am Ende ihren Konkurrenten um die nationale Meisterschaft enteilten. Dennoch geht es noch um was: Schließlich kann Torjäger Robert Lewandowksi (39 Tore) noch den bislang von Gerd Müller gehaltenen Rekord für die meisten Tore (40 Tore) in einer Spielzeit knacken.

Spalier stehen wird ihm der heutige Gegner, der SC Freiburg, nicht - haben die Breisgauer doch noch eine theoretische Quance auf die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Holt die Mannschaft von Trainer Christian Streich in den verbleibenden zwei Spielen zwei Punkte mehr als die Konkurrenten Borussia Mönchengladbach und Union Berlin, winkt nächste Saison die Teilnahme an der Premierenspielzeit der European Conference League.

Das Hinspiel konnte der FC Bayern zuhause in der Allianz Arena mit 2:1 für sich entscheiden, Lewandowski und Müller trafen für den FCB, Nils Petersen erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Badener.

Anstoß im Schwarzwald-Stadion zu Freiburg ist am Samstag (15.05.2021) um 15.30 Uhr.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München live verfolgen könnt. Zudem könnt Ihr hier nachlesen, welche Anfangsformationen die Trainer aufs Feld schicken.

SC Freiburg vs. FC Bayern live - das Spiel auf einen Blick

Begegnung SC Freiburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga (33. Spieltag) Datum Samstag, 15.05.2021 | 15:30 Uhr Ort Schwarzwald-Stadion, Freiburg

Bundesliga: So könnt Ihr SC Freiburg vs. FC Bayern München live im Fernsehen schauen

Wie bei allen anderen Bundesliga-Partien auch gilt: Die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern ist selbstverständlich live und in voller Länge im Fernsehen zu sehen. Und wie immer in dieser Saison lautet die Frage im Vorfeld: Sky oder DAZN - wo wird die Partie übertragen?

Denn das Sport-Streamingportal und der Pay-TV-Sender halten die Live-Übertragungsrechte der Bundesliga in der Saison 2020/21 bekanntlich gemeinsam und teilen sich die Übertragungen der einzelnen Partien auf.

Die Antwort im Fall von Freiburg vs. München heißt jedenfalls: Sky. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Spiels.

SC Freiburg vs. Bayern München: Mit dem Sky-Abo seid Ihr live und in voller Länge dabei

Der Bezahlsender Sky hat die Live-Übertragungsrechte der Partie Freiburg vs. Bayern München exklusiv. Heißt: Wenn Ihr die Begegnung in Echtzeit verfolgen wollt, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement.

Damit erhaltet Ihr Zugriff auf die einzelnen Sender, Freiburg vs. Bayern läuft dabei auf Sky Sport Bundesliga 5 beziehungsweise Sky Sport Bundesliga 5 HD. Úm 15.15 Uhr startet die Übertragung aus dem Schwarzwald-Stadion zu Freiburg, pünktlich zum Anpfiff um 15.30 Uhr übernimmt Roland Evers und berichtet fachkundig von der Begegnung.

Alternativ zeigt Sky die Partie auch in der Konferenz, gemeinsam mit den anderen 15.30-Uhr-Spielen des Spieltags. Dietmar Hamann und Lothar Matthäus ordnen das Spieltagsgeschehen ein, Michael Leopold moderiert die Konferenzschaltung

Zu welchen Konditionen und Laufzeiten das zum Schauen der Partie Freiburg vs. Bayern benötigte Abonnement von Sky verfügbar ist, könnt Ihr auf deren offiziellen Website nachlesen.

Bundesliga live: Die Übertragung der Partie Freiburg vs. FC Bayern in der Übersicht

Sender : Sky Sport Bundesliga 5/5 HD (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1/1 HD (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 5/5 HD (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1/1 HD (Konferenz) Beginn der Vorberichterstattung : 15.15 Uhr Uhr

: 15.15 Uhr Uhr Spielbeginn : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentator: Roland Evers (Einzelspiel), Dietmar Hamann, Lothar Matthäus (Konferenz)

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Ihr seid unterwegs und könnt das Spiel zwischen den Freiburgern und Münchnern nicht vor dem Fernsehgerät verfolgen? Per Sky-LIVE-STREAM könnt Ihr trotzdem live dabei sein, indem Ihr die Partie auf mobilen Geräten übertragt.

Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: Denn Streamen ist bei Sky entweder über die Sky-Go-App oder via Sky Ticket möglich. Im Folgenden könnt Ihr nachlesen, wie die beiden Optionen jeweils funktionieren.

Bundesliga: Dank Sky-Go-App auch unterwegs live dabei bei Freiburg vs. Bayern München

Streamen via Sky-Go-App? Nichts einfacher als das: Ihr müsst lediglich die SkyGo-App auf dem gewünschten Gerät downloaden - für Abonnenten ist das gratis. Anschließend könnt Ihr sofort loslegen und das Gastspiel der Münchner im Breisgau auf allen mobilen Endgeräten live verfolgen.

SC Freiburg vs. FC Bayern: Der LIVE-STREAM via Sky Ticket

Für alle, die keine Lust auf ein längerfristiges Sky-Abonnement haben, stellt Sky Ticket ein flexibler kündbares Abomodell dar.

Zwar könnt Ihr damit nicht die TV-Sender empfangen, dafür könnt Ihr aber auf LIVE-STREAMS zugreifen und so Freiburg vs. Bayern live - und in Bild und Ton identisch mit der Fernsehübertragung - schauen.

Der erste Monat bei Sky Ticket kostet 9,99 Euro, anschließend werden für jeden weiteren 29,99 Euro fällig. Eine weitere Alternative stellt das Tagesticket für 9,99 Euro dar. Damit habt Ihr für die Dauer eines Tages Zugang zum entsprechenden LIVE-STREAM und könnt so die Übertragung der Partie zwischen Freiburg und München live verfolgen.

Freiburg vs. Bayern München: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Hier könnt Ihr nachlesen, mit welcher Startaufstellung Hansi Flick und Christian Streich Ihre Mannschaften im Schwarzwald-Stadion antreten lassen, sobald die Startaufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden.

Bundesliga: Die Highlights der Partie SC Freiburg vs. FC Bayern auf DAZN

Ihr wollt Highlights? DAZN hat sie! Bereits kurz nach Spielende stehen in der DAZN-Mediathek die Höhepunkte des Spiels zwischen Freiburg und dem FC Bayern und aller weiteren Bundesligapartien zum Abruf bereit!

Und das DAZN-Abonnement ist für Neukunden im ersten Monat dank des Probemonats völlig kostenlos. Nach dessen Ablauf werden für das Abo dann monatlich 11,99 Euro fällig. Auch ein Jahresabonnoment ist möglich, zwölf Monate kosten hierbei 119,99 Euro. Nähere Informationen zum Probemonat und den verschiedenen Abomodellen könnt Ihr hier finden.

DAZN hat dabei nicht nur Highlight-Montagen im Repertoire, sondern zeigt auch die Live-Übertragungen von allen Freitags- und Montags-Spielen der Bundesliga. Und auch für viele weitere Top-Wettbewerbe und Sportarten hat sich DAZN exklusive Live-Übertragungsrechte geschnappt.

Dank der App habt Ihr auch auf allen mobilen Geräten Zugriff auf die komplette Mediathek. Die Download-Links für Apple- und Android-Geräte gibt es hier.

Der LIVE-TICKER: Nichts verpassen bei SC Freiburg vs. FC Bayern München

Wenn Ihr das Duell zwischen den Freiburgern und den Bayern nicht live sehen könnt, aber trotzdem über alle Spielereignisse umgehend informiert werden möchtet, werdet Ihr auf Goal fündig: Denn mit dem LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf dem Laufenden, dazu serviert Euch Goal Hintergründe und Statistiken rund um die Partie. Hier geht's zum LIVE-TICKER!