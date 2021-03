FC Bayern München: Hannover 96 angeblich an Jann-Fiete Arp interessiert

Seit seinem Wechsel nach München konnte sich Jann-Fiete Arp beim FC Bayern nicht etablieren. Folgt nach zwei Jahren nun der Abschied?

Zweitligist Hannover 96 soll laut Informationen der Bild-Zeitung an Jann-Fiete Arp vom FC Bayern München interessiert sein. Arp sei demnach von einem Wechsel zu den Niedersachsen nicht abgeneigt. Es soll daher bereits einen ersten Kontakt zwischen dem Klub und seinem Berater gegeben haben.

Problematisch bei einem Wechsel wäre allerdings Arps Gehalt, so die Bild. Der 21-Jährige soll bei den Bayern angeblich fünf Millionen Euro im Jahr verdienen, Hannover will allerdings maximal 500.000 Euro im Jahr zahlen.

Jann-Fiete Arp vorwiegend für FC Bayern II im Einsatz

Der Angreifer, der im Kader von Bayern-Trainer Hansi Flick keine tragende Rolle spielt, machte bislang nur ein einziges Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister (13 Minuten im DFB-Pokal gegen Düren).

Arp, der 2019 für drei Millionen Euro vom HSV an die Isar wechselte, kommt bislang nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der laufenden Saison absolvierte er dort 22 Spiele (drei Tore).