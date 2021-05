Juventus: Bayern-Leihgabe Douglas Costa wechselt wohl zu Gremio

Aus dem Umfeld des italienischen Rekordmeisters wurde bekannt, dass der sich bereits seit Tagen abzeichnende Transfer wohl in trockenen Tüchern ist.

Der brasilianische Flügelspieler wird aller Voraussicht nach Juventus Turin verlassen und sich seinem Heimatverein Gremio Porto Alegre anschließen. Dies haben Goal und SPOX aus dem Umfeld des italienischen Top-Klubs erfahren.

Der Deal soll demnach innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage offiziell über die Bühne gehen.

Douglas Costa: Festverpflichtung für FC Bayern kein Thema

Die Trennung zwischen den Bianconeri und Costa ist wohl einvernehmlich beschlossen worden.

Der 30-Jährige ist aktuell an den FC Bayern verliehen. Da er nie an die Form herankam, die er vor allem in der Anfangszeit seines ersten Engagements bei den Münchnern gezeigt hatte, war eine mögliche Festverpflichtung bereits früh kein Thema mehr.