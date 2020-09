FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV - alle Informationen zur Übertragung

Der deutsche Supercup zwischen dem FC Bayern München und dem BVB findet am Mittwochabend in der Allianz Arena statt und kommt live im Free-TV.

Meister gegen Pokalsieger, oder wie es in diesem Jahr erneut heißt: Meister gegen Vizemeister, so lautet das Endspiel um den DFL Supercup. Der empfängt den BVB ( ) heute Abend um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Die Mannschaft von Hansi Flick sicherte sich in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der und gewann auch dem im Berliner Olympiastadion. Der BVB hingegen ging leer aus und erneut gab es für das Team von Lucien Favre keinen Titel zu bejubeln.

Auch am Mittwochabend ist der FC Bayern der Favorit auf den Supercup, aber in den letzten Jahren waren die Ergebnisse ganz unterschiedlich. Vergangene Saison sicherte sich Schwarz-Gelb nämlich vor heimischer Kulisse den Titel. Wie geht es heute aus?

Mehr Teams

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV - alle Informationen zur Übertragung im kostenlosen deutschen Fernsehen. Wir verraten Euch alle Details und erklären, wer moderiert und kommentiert.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV: Details zum Spiel auf einen Blick

Duell : FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund)

: FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) Ort : Allianz Arena, München

: Allianz Arena, München Datum, Uhrzeit: 30. September 2020, 20.30 Uhr

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV: Die Übertragungsrechte

Die Übertragung des DFL Supercups obliegt in diesem Jahr der Verantwortung des deutschen Free-TV-Senders ZDF. Das Zweite strahlt am Mittwochabend in voller Länge das Spiel aus, in dem es zum ersten Mal um einen Titel in der Saison 2020/21 geht.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV sehen, das funktioniert am heutigen Tag also auf jeden Fall.

Quelle: imago images / Poolfoto

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV beim ZDF

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) ist heute Abend dafür zuständig, dass die vollen 90 Minuten des DFL Supercups im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen werden. Das sind Top-Neuigkeiten für alle Fans des deutschen Fußballs, die normalerweise nur im Pay-TV oder im kostenpflichtigen LIVE-STREAM hochklassigen Fußball anschauen können.

Die Übertragungsrechte für den Supercup zwischen dem FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund) liegen auch in diesem Jahr beim Zweiten. Dort geht es um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel los, ehe dann 15 Minuten später der Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ertönt.

Der große Vorteil, den Ihr an diesem Mittwochabend habt, ist die kostenlose Übertragung von Bayern vs. BVB im Free-TV und im LIVE-STREAM. Hier geht es direkt zum 24-Stunden-Stream, der Euch das gleiche Bild wie im TV bietet. Alternativ kommen die vollen 90 Minuten des Supercups auch live auf DAZN im kostenlosen LIVE-STREAM per Gratismonat.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im ZDF: Die Details

Übertragungsbeginn 20.15 Uhr Anstoß 20.30 Uhr Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein Kommentator Oliver Schmidt Experte Hanno Ballitsch Halbzeitpause Tagesschau + Analyse

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV: Der Supercup 2019

Im vergangenen Jahr lautete das Duell im DFL Supercup ebenfalls FC Bayern München gegen BVB, nur wurde damals im Signal Iduna Park gespielt. Die Schwarz-Gelben setzten sich mit 2:0 durch und krönten sich zum Sieger des Wettbewerbs.

Quelle: Getty Images

Aufstellung BVB im Supercup 2019: Hitz - Piszczek, Akanji, Toprak, Schulz - Witsel, Weigl - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcácer

Aufstellung FCB im Supercup 2019: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Goretzka, Thiago, Tolisso - Müller, Lewandowski, Coman

Tore: 1:0 Alcacer (48.), 2:0 Sancho (69.)