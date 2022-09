Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Barcelona? Die Champions League live sehen

Bayern München empfängt in der Champions League den FC Barcelona. Wer zuständig ist für die Übertragung der Partie, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Am Dienstag, 13. September 2022 kommt es in der Champions League zum Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und dem FC Barcelona. Die Partie wird um 21:00 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Beide Mannschaften konnten ihr erstes Spiel in der Königsklasse gewinnen. Barcelona gewann mit 5:1 gegen Viktoria Pilsen, die Bayern setzten sich mit 2:0 gegen Inter Mailand durch. In der Liga kam der FC Bayern zuletzt allerdings drei Mal in der Folge nicht über ein Unentschieden hinaus. Gegen den FC Barcelona mit Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski wird man also eine deutliche Leistungssteigerung brauchen. Ob dem Team von Trainer Julian Nagelsmann das gelingt, sehen wir dann am Dienstag ab 21:00 Uhr.

Wer das Spiel zwischen Bayern und Barcelona überträgt, könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Barcelona? - Das Spiel auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. FC Barcelona Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 13. September - 21:00 Uhr Spielort Allianz-Arena (München)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Barcelona? - Gibt es eine TV-Übertragung?

Verantwortlich für die Übertragung der Champions League sind die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Ersterer zeigt dabei die meisten Spiele, nur einige ausgewählte Partien sind dienstags bei Amazon Prime zu sehen. Im klassischen TV wird die Champions League übrigens leider gar nicht mehr gezeigt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Barcelona? - Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erwähnt teilen sich DAZN und Amazon Prime die Rechte an der Champions-League-Übertragung. Das Spiel zwischen Bayern und Barcelona läuft am Dienstagabend bei Amazon Prime.

Das Zusehen bei Amazon Prime ist allerdings nicht kostenlos möglich. Dafür müsst Ihr eben ein sog. Prime-Abo bei Amazon abschließen. Das kostet Euch im Monatsabo 8,99 Euro pro Monat, oder 89,99 Euro, wenn Ihr Euch direkt für das Jahresabo entscheidet. Allerdings könnt Ihr auch einen kostenlosen Probemonat abschließen. So könnt Ihr die Partie zwischen Bayern und Barcelona sogar erst einmal umsonst verfolgen.

Ungefähr 90 Minuten vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung bei Amazon Prime. Als Experten konnte man bereits Hochkaräter wie Matthias Sammer, Mario Gomez oder Wolfgang Stark gewinnen. Mehr Infos zu Amazon Prime und was neben der Champions League ein Prime-Abonnement noch alles beinhaltet, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Die Champions League und Bundesliga live bei DAZN

Die Partie zwischen Bayern und Barcelona wird zwar nicht bei DAZN gezeigt, dafür aber so ziemlich alles andere, was das Sportlerherz begehrt. Neben dem Großteil der Champions-League-Partien seht Ihr bei DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Dazu kommen noch LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Außerdem werden auch alle Fans von Luka Doncic und Tom Brady fündig, denn DAZN zeigt ebenso die NBA und NFL. Außerdem könnt Ihr dort Tennis, Darts, Golf, Kampf- und Motorsport live erleben. Das Ganze kostet Euch 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo, oder 24,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Barcelona? - Der LIVE-TICKER von GOAL

Wer am 13. September nicht ab 21:00 Uhr vor dem Bildschirm die Partie live miterleben kann. für den haben wir bei GOAL den LIVE-TICKER. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit darüber informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Barcelona - Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.