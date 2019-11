FC Barcelona vs. BVB: Die Aufstellung in der Champions League

Der BVB gastiert heute Abend in der Champions League beim FC Barcelona. Bei uns erfahrt Ihr alle Informationen zu den Aufstellungen beider Teams.

Champions League, 5. Spieltag: Borussia Dortmund gastiert am Mittwochabend beim FC Barcelona. Anstoß im Camp Nou ist um 21 Uhr.

Jadon Sancho gehört zu den Top-Stars von . Seine Bilanz in dieser Saison: 16 Pflichtspiele, vier Tore, acht Vorlagen. Doch trotzdem gab es in letzter Zeit einige Aufregung um den jungen englischen Nationalspieler. BVB-Trainer Lucien Favre stellte nun klar: "Er muss wie alle Spieler in seinem Alter erst lernen, ein professionelles, fokussiertes Leben zu führen. Wenn er das schafft, kann er einer der Besten werden."

vs. BVB: Wir verraten Euch in diesem Artikel alle Details zu den Aufstellungen beider Teams in der .

FC Barcelona vs. BVB: Die Aufstellung in der Champions League

Mit welcher Startelf geht der FC Barcelona in das heutige Duell? Wer steht heute beim BVB in der Champions League in der Anfangsformation? Beide Aufstellungen verraten wir Euch knapp eine Stunde vor Spielbeginn genau an dieser Stelle.

FC Barcelona vs. BVB: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

FC Barcelona vs. BVB: So ist die Personalsituation des FC Barcelona

Keine Angst: Die Top-Stars des FC Barcelona sind allesamt fit. Fußball-Fans dürfen sich also einen extrem stark besetzten Kader der Katalanen freuen - mit Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann und Co.

Die großen Fragezeichen gibt es beim FC Barcelona dagegen in der Defensive: Gleich beide Außenverteidiger fehlen verletzungsbedingt. Jordi Alba sowie Nelson Semedo fallen aufgrund von Muskelverletzungen aus.

Auch Ivan Rakitic, der ohnehin in den letzten Wochen die Reservistenrolle häufig einnehmen musste, wird für das BVB-Spiel nicht zur Verfügung stehen. Den kroatischen Nationalspieler plagen Achillessehnenprobleme.

FC Barcelona vs. BVB: Das ist die voraussichtliche Barca-Aufstellung:

Die Startelf: ter Stegen - Firpo, Lenglet, Pique, Roberto - de Jong, Busquets, Arthur - Griezmann, Suarez, Messi.

Voraussichtlich auf der Bank: Neto - Umtiti, Todibo, Fati, Vidal, Dembele, Alena.

FC Barcelona vs. BVB: So ist die Personalsituation bei Borussia Dortmund

Bittere Nachrichten bei Borussia Dortmund: Thomas Delaney wird für den Rest der Hinrunde ausfallen. Der dänische Nationalspieler verletzte sich während EM-Qualifikation und zog sich gleich mehrere Bänderrisse im rechten Sprunggelenk zu.

ℹ️ Thomas #Delaney hat sich Bänder im rechten Sprunggelenk gerissen und wird erst im Januar wieder zur Verfügung stehen.



Weiterhin gute Besserung, Thomas! 💪 — Borussia Dortmund (@BVB) November 20, 2019

Ansonsten sind alle Mann - bis auf Marcel Schmelzer, der weiterhin aufgrund einer Zerrung fehlt und Stürmer Paco Alcacer, der sich gegen Paderborn verletzte - für das Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Barcelona an Bord.

Für den verletzten Delaney wird vermutlich Julian Weigl im defensiven Mittelfeld neben Axel Witsel auflaufen. Gut möglich ist auch, das Lucien Favre Borussias "Mister Champions League" - Achraf Hakimi - von Beginn an bringt. Der Marokkaner erzielte vier der fünf BVB-Treffer in dieser Spielzeit der Königsklasse.

FC Barcelona vs. BVB: Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Borussia Dortmund:

Die Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Akanji, Hakimi - Weigl, Witsel - Brandt, Reus, Sancho - Götze.

Voraussichtlich auf der Bank: Hitz - Piszczek, Dahoud, Zagadou, Hazard, Guerreiro.

FC Barcelona vs. BVB: Champions League, die Aufstellungen beider Teams im Hinspiel

Der FC Barcelona und Borussia Dortmund trafen am ersten Gruppenspieltag der Champions League aufeinander. Das Duell der beiden Teams wurde mit großer Vorfreude erwartet. Doch Tore? Fehlanzeige. Im Signal-Iduna-Park trennten sich der BVB und Barca mit einem 0:0. Barcelona-Keeper Marc-Andre ter Stegen hielt dabei sogar einen Elfmeter gegen Marco Reus.

Die BVB-Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Paco Alcacer.

Die Barca-Startelf: ter Stegen - Alba, Lenglet, Pique, Semedo - de Jong, Busquets, Arthur - Griezmann, Suarez, Ansu Fati.

FC Barcelona vs. BVB: Die Barca-Aufstellungen in den letzten Champions-League-Spielen

Der FC Barcelona ist dank acht Punkten aus vier Partien Tabellenführer der Gruppe F. Die Bilanz: zwei Remis, zwei Siege. Während Barca gegen den BVB 0:0 spielte, endete auch die letzte Begegnung gegen Slavia Prag mit einem torlosen Unentschieden. Zuvor gewannen die Katalanen allerdings in Prag knapp mit 2:1 - ein frühes Tor von Lionel Messi sowie ein Eigentor der Tschechen reichten dem -Klub. Das selbeErgebnis auch im Heimspiel gegen Inter Mailand: 2:1 für den FC Barcelona, Luis Suarez erzielte beide Barca-Treffer.

Die Startelf: ter Stegen - Alba, Lenglet, Pique, Semedo - Busquets, de Jong, Vidal - Griezmann, Messi, Dembele.

Die Startelf: ter Stegen - Alba, Lenglet, Pique, Semedo - Arthur, Busquets, de Jong - Griezmann, Suarez, Messi.

Die Startelf: ter Stegen - Semedo, Lenglet, Pique, Roberto - Arthur, Busquets, de Jong - Griezmann, Suarez, Messi.

FC Barcelona vs. BVB: Die Aufstellungen von Borussia Dortmund in den letzten Champions-League-Spielen

Was für ein Spiel: Borussia Dortmund lag gegen Inter Mailand mit 0:2 zurück. Doch dann drehten Doppelpacker Achraf Hakimi und Julian Brandt im zweiten Durchgang die Partie - der BVB gewann mit 3:2 gegen den Klub aus der Serie A. In Mailand kassierten die Schwarz-Gelben allerdings eine 0:2-Pleite. Weil die Borussia Dortmund aber mit 2:0 bei Slavia Prag siegte und ein 0:0 gegen den FC Barcelona erkämpfte, haben die Borussen sieben Punkte auf dem Konto. Die Bilanz: zwei Siege, ein Remis, eine Niederlage.

Die Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Akanji, Hakimi - Weigl, Witsel - Hazard, Brandt, Sancho, Götze.

Die Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Weigl, Akanji, Hakimi - Delaney, Witsel - Hazard, Brandt, Sancho.

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Piszcek - Witsel, Delaney - Hakimi, Brandt, Sancho - Reus.

