Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Der FC Barcelona empfängt in der Champions League den BVB. Wir erklären Euch, wer das Duell am Mittwoch live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Champions League, 5. Spieltag: Der BVB gastiert am Mittwochabend beim FC Barcelona. Das Duell beider Teams findet im Camp Nou statt. Anstoß ist um 21 Uhr.

Kann einen ganz großen Schritt in Richtung Achtelfinale der machen? Dank des so wichtigen 3:2-Sieges gegen Inter Mailand hat der BVB nun sieben Zähler auf dem Konto und steht auf Platz zwei der Tabelle der Gruppe F.

Selbst der Gruppensieg ist für die Schwarz-Gelben noch machbar. Doch erst einmal müsste dafür das Duell gegen Barca gewonnen werden. Die Mannschaft aus LaLiga führt die Gruppe mit acht Punkten an. Zuletzt kamen die Katalanen aber nicht über ein 0:0 gegen Slavia Prag hinaus.

vs. BVB: Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Duell in der Champions League am Mittwochabend live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem informieren wir Euch darüber, wo Ihr die Highlights der Partie am schnellsten sehen könnt.

FC Barcelona vs. BVB: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB live im TV?

Die TV-Rechte der Champions League liegen in dieser Saison in zwei Händen. Nur Sky und DAZN sind für die Übertragungen der Königsklasse verantwortlich!

Beide Anbieter übertragen zusammen alle CL-Spiele live. Doch wer zeigt was? Eine Übersicht, bei welchem Anbieter welches Champions-League-Gruppenspiel läuft, erhaltet Ihr in einem separaten Übersichtsartikel. Die Champions League live bei DAZN - Hier gibt's alle Infos:

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien laufen bei DAZN im Einzelspiel und ausschließlich im LIVE-STREAM

und ausschließlich im Den Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase seht Ihr bei DAZN

in der Gruppenphase seht Ihr bei DAZN Real Madrid, PSG, Liverpool und Co.: Die Top-Klubs der Königsklasse seht Ihr hauptsächlich bei DAZN.

Die Champions League live bei Sky - Hier gibt's alle Infos:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

Sky darf pro Spieltag zwei Duelle live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt die Konferenz und Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Sky zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB live im Pay-TV

Wollt Ihr FC Barcelona vs. BVB live und in voller Länge im Einzelspiel verfolgen? Dann müsst Ihr Sky einschalten! Nur der Bezahlsender zeigt das BVB-Spiel bei Barca live im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Achtung: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr vorab ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender abschließen. Nur so könnt Ihr FC Barcelona vs. BVB live im Pay-TV bei Sky genießen. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Paketen und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Champions League, FC Barcelona vs. BVB - Bei Sky habt Ihr am Mittwochabend die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz?

FC Barcelona vs. BVB live im Einzelspiel bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Mittwoch:

FC Barcelona vs. BVB live in der Konferenz bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: ab 18.50 Uhr // Konferenz den beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden (Valencia vs. Chelsea und Zenit vs. Lyon)

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Spiele der Konferenz: u.a. mit Liverpool vs. Neapel und Leipzig vs. Benfica

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB live im Free-TV?

Die Antwort ist einfach und schnell: Kein deutscher TV-Sender überträgt das Champions-League-Duell zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund live im Free-TV. Das liegt daran, dass weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch andere Kanäle wie RTL, Sport 1, Eurosport und Co. die TV-Rechte an der Königsklasse besitzen.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung bei Sky gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, das Champions-League-Duell zwischen Barca und dem BVB live zu verfolgen. Sky ist auch in puncto LIVE-STREAM für das BVB-Spiel Eure erste Anlaufstelle.

Sky Go zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB im LIVE-STREAM

Wollt Ihr den BVB am Mittwochabend live im Stream verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky goldrichtig. Der Bezahlsender überträgt FC Barcelona vs. BVB in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Auch beim Online-Dienst von Sky habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr schaut das BVB-Spiel in der Champions League live im Einzelspiel oder in der Konferenz. Für beide Optionen steht jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Doch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Ohnehin benötigt Ihr für alle Sky-Dienste ein kostenpflichtiges Abo. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Habt Ihr die kostenlose Sky-Go-App noch nicht auf Eurem Gerät? Dann holt sie Euch hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf die Champions-League-Gruppenphase? Ihr wollt aber kein Sky-Abonnement abschließen? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket, wenn Ihr Barcelona gegen Borussia Dortmund im LIVE-STREAM verfolgen wollt.

Sky Ticket zeigt / überträgt das BVB-Spiel beim FC Barcelona in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League im LIVE-STREAM genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich aber dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar

Das Tagesticket: Sky Ticket 24 Stunden gültig - einmalig 9,99 Euro

Zeigt / überträgt DAZN FC Barcelona vs. BVB im LIVE-STREAM?

Wir müssen Euch leider enttäuschen: Das ist nicht der Fall. DAZN überträgt das Duell zwischen Barcelona und Borussia Dortmund nicht im LIVE-STREAM. Warum nicht? Sky zeigt FC Barcelona vs. Borussia Dortmund exklusiv im Einzelspiel. Damit ist klar: DAZN darf das BVB-Spiel nicht überagen. Dafür zeigt der Streamingdienst aber alle anderen Spiele am Mittwochabend im LIVE-STREAM.

Diese Champions-League-Spiele seht Ihr am Mittwochabend live und in voller Länge bei DAZN:

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu FC Barcelona vs. BVB?

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu FC Barcelona vs. BVB

Habt Ihr kein Sky-Abo? Und deswegen könnt Ihr das Duell in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem BVB nicht live verfolgen? Macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch. Aufgepasst:

Lange Wartezeiten für die Highlights zu Barca vs. BVB? Fehlanzeige. Der Streamingdienst lädt Euch bereits wenige Minuten nach Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung des CL-Duells auf die Plattform.

Die Highlights zu FC Barcelona vs. BVB sind schon alles? Nein. DAZN überträgt die Highlights aller Champions-League-Spiele bereits wenige Minuten nach Spielende. Reichen Euch die Zusammenfassungen nicht aus? Dann aufgepasst: DAZN zeigt alle Partien - außer die exklusiven Sky-Spiele - noch einmal in voller Länge im Re-Live.

Und das Beste? Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr die CL-Highlights sowie Live-Fußball der Königsklasse in voller Länge erleben. Und das alles komplett kostenlos! Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Bock auf die Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose DAZN-App:

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB? Die Bilanz beider Teams

FC Barcelona 3 Duelle Borussia Dortmund 1 Siege 0 2 Unentschieden 2 0 Niederlagen 1 3 Tore 1

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB? Champions League, die Tabelle der Gruppe F

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. FC Barcelona 4 4:2 8 2. Borussia Dortmund 4 5:4 7 3. Inter Mailand 4 6:6 4 4. Slavia Prag 4 2:5 2

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB? Die Übertragung der Champions League im Überblick