FC Barcelona: Sperre von Robert Lewandowski ausgesetzt - Einsatz gegen Espanyol möglich

Die Sperre gegen Robert Lewandowski wurde vorerst ausgesetzt, der Stürmer darf im Stadtderby gegen Espanyol ran - sehr zu deren Missfallen.

WAS IST PASSIERT? Torjäger Robert Lewandowski vom FC Barcelona darf am Samstag im Derby gegen Espanyol (14 Uhr) nun doch auflaufen. Nach Angaben der Katalanen hob ein Schiedsgericht in Madrid vorerst eine Entscheidung des spanischen Sportgerichtshofs TAD auf, der eine Drei-Spiele-Sperre gegen den Polen bestätigt hatte. "Lewa kann spielen", schrieb Barça am Freitag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Lewandowski war vor der WM-Pause vom spanischen Verband RFEF nach einer Gelb-Roten Karte für drei Ligaspiele gesperrt worden. Grund für die lange Pause war das Verhalten des 34-Jährigen nach dem Platzverweis gegen Osasuna. Beim Verlassen des Rasens hatte er sich den Zeigefinger an die Nase gelegt und auf den Schiedsrichter gezeigt. Das Schiedsgericht des Verbandes legte diese Geste als "Missbilligung der Entscheidung des Schiedsrichters" aus. Barça legte daraufhin Protest gegen das Urteil an.

WAS WURDE GESAGT? Ganz und gar nicht gut kam die Aussetzung der Sperre beim kommenden Gegner an. Espanyol veröffentlichte kurz nach der Entscheidung ein Statement und kritisierte vor allem die Kurzfristigkeit, da die Vorbereitungen auf das Spiel nun erheblich beeinträchtigt würden.

"Der Klub ist der Ansicht, dass diese Entscheidung in letzter Minute den Spieltag, der am gestrigen Donnerstag begann, und die Vorbereitung der Mannschaft auf dieses Spiel vollständig beeinflusst. Der RCD Espanyol ist der Ansicht, dass es sich um einen Missstand und eine Ungerechtigkeit handelt, wenn man die Präzedenzfälle bei anderen Vereinen betrachtet", hieß es dort.

WIE GEHT ES WEITER? Komplett vom Tisch ist die Sperre für Lewandowski durch die vorübergehende Aussetzung noch nicht. Sollte die Strafe des Verbandes gerichtlich zu einem späteren Zeitpunkt erneut bestätigt werden, müsste der frühere Bayern-Profi die Sperre dennoch absitzen.