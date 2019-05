FC Barcelona: Philippe Coutinho fällt verletzt aus - Copa-del-Rey-Finale in Gefahr?

Philippe Coutinho steht Barca vorerst verletzungsbedingt nicht zur Verfügung - auch die Teilnahme im Copa-del-Rey-Finale ist nicht gesichert.

Der muss im letzten Liga-Spiel auf Offensivspieler Philippe Coutinho aufgrund einer Verletzung im linken Oberschenkel verzichten.

Erlebe LaLiga und das Finale der Copa del Rey live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Untersuchungen bei Philippe Coutinho haben ergeben, dass der Spieler sich eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen hat. Es wird erwartet, dass er circa zehn Tage lang ausfallen wird", gab der Klub in einem offiziellen Statement am Sonntag bekannt.

Verpasst neben Luis Suarez auch Philippe Coutinho das Finale der ?

Ob der 26-Jährige aber bis zum Finale in der Copa del Rey am 25. Mai gegen den wieder einsatzbereit sein wird, steht allerdings noch in den Sternen.

Sollte er im Pokalfinale ausfallen, wäre Coutinho der zweite Offensivspieler, der dem spanischen Meister auf dem Weg zum Double fehlen würde. Mit Sicherheit fällt nämlich Angreifer Luis Suarez aus, der sich nach dem dramatischen Champions-League-Aus gegen den einer Meniskus-OP unterzogen hatte und insgesamt vier bis sechs Wochen ausfallen wird.