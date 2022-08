FC Barcelona vs. Manchester City heute live: Darum bestreiten Barça und City ein Benefizspiel im Camp Nou

Der FC Barcelona und Manchester City treffen heute in einem Benefizspiel aufeinander. Warum ist das so, und wo läuft die Partie live? GOAL klärt auf.

Der spanische Topklub FC Barcelona und der amtierende englische Meister Manchester City stehen sich am heutigen Mittwoch in einem Benefizspiel gegenüber. Anpfiff ist um 21.30 Uhr im Spotify Camp Nou in Barcelona. Doch was ist der Anlass der Partie und wird das Spiel live im TV oder LIVE-STREAM übertragen? GOAL hat für Euch recherchiert.

Zwar ist der Ligabetrieb in Spanien und England mittlerweile wieder in vollem Gange, trotzdem stehen sich heute Abend der FC Barcelona und Manchester City in einem Benefizspiel im Camp Nou gegenüber. Grund dafür ist eine Erkrankung des langjährigen Barça-Assistenztrainers Juan Carlos Unzué, der unter Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS, leidet.

Die Einnahmen aus der Veranstaltung kommen der Fundacíon Luzón zugute. Die Stiftung des mittlerweile verstorbenen spanischen Bankiers und Ökonom Francisco Luzón setzt sich für den Kampf gegen die bislang unheilbare Nervenkrankheit ein und hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Erforschung von ALS zu fördern sowie Lebensumstände von Betroffenen und deren Familien zu verbessern. Nun wollen auch Manchester City mit dem ehemaligen Barcelona-Trainer Pep Guardiola und Barça selbst einen Beitrag dazu leisten.

FC Barcelona vs. Manchester City heute live: Übersicht zum Benefizspiel im Camp Nou

Paarung: FC Barcelona gegen Manchester City

Wettbewerb: Benefizspiel

Anpfiff: Mittwoch, 24. August 2022 (heute), 21.30 Uhr

Austragungsort: Spotify Camp Nou, Barcelona (Spanien)

FC Barcelona vs. Manchester City heute live: Ex-Barça-Keeper erkrankt - was ist Amyotrophe Lateralsklerose?

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde beim langjährigen Co-Trainer und ehemaligen Keeper des FC Barcelona, Juan Carlos Unzué, die Nervenkrankheit ALS diagnostiziert. Bei Betroffenen sterben im Laufe der Zeit immer mehr Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark ab.

Erste Anzeichen sind Muskelschwund, Koordinationsschwierigkeiten und Sprachprobleme. In der Folge treten oft Lähmungen der Extremitäten auf, die ein eigenständiges Leben nahezu unmöglich machen. Durch die Einschränkung der Atmung bekommen Betroffene immer schlechter Luft, häufige Todesursache ist eine Lungenentzündung.

FC Barcelona vs. Manchester City heute live: Einnahmen des Benefizspiels werden an Stiftung gespendet

Auf der Vereinswebsite berichtet der FC Barcelona von 51.500 verkauften Tickets.

Die Einnahmen aus dem Freundschaftsspiel werden im Anschluss an die Fundacíon Luzón gespendet, um die Forschung zu fördern und Betroffene zu unterstützen.

FC Barcelona vs. Manchester City heute live: Das Benefizspiel im LIVE-STREAM sehen

Wollt Ihr Euch das Duell zweier internationaler Top-Teams ansehen, könnt Ihr auf einen LIVE-STREAM bei Sportdigital Fußball zurückgreifen. Das Monatsabo beim Streamingdienst kostet 4,99 Euro, das Jahresabo 44,99 Euro und der Tagespass 2,99 Euro.

Zudem könnt Ihr auch bei der Plattform OneFootball einen Zugang für das Einzelspiel erwerben.

FC Barcelona vs. Manchester City heute live: Benefizspiel im LIVE-STREAM bei DAZN

Dank einer Kooperation von Sportdigital Fußball mit dem Streamingdienst DAZN seht Ihr das Match auch dort im LIVE-STREAM, braucht aber natürlich ein DAZN-Abo.

Das Monatsabo erwerbt Ihr für 29,99 Euro pro Monat, das Jahresabo mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten gibt es für umgerechnet 24,99 Euro monatlich.

FC Barcelona vs. Manchester City heute live: Benefizspiel im LIVE-STREAM bei DAZN - Infos zum Anbieter

FC Barcelona vs. Manchester City heute live: Übersicht zur Übertragung des Benefizspiels