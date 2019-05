FC Barcelona: Luis Suarez fällt nach Meniskus-OP aus

Luis Suarez unterzieht sich einer Operation am rechten Knie. Der Angreifer fehlt dem FC Barcelona wohl bis zum Ende der Saison.

Mittelstürmer Luis Suarez hat sich am rechten Knie verletzt und wurde bereits am Mittwoch am Innenmeniskus operiert. Das teilte der in einer Pressemitteilung mit.

Luis Suarez fällt wohl für das Finale der aus

Der Uruguayer wurde vom Spezialisten Dr. Cugat "unter Aufsicht der medizinischen Abteilung des Klubs" operiert, heißt es in der Mitteilung.

Wie lange der 32-Jährige ausfällt, ließen die Katalanen offen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass er für das Finale in der Copa del Rey am 25. Mai gegen den nicht zur Verfügung stehen wird.

Suarez lief in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend 49-mal für Barcelona auf und erzielte dabei 21 Tore. Zusätzlich legte er sechs Treffer vor.