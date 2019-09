Getafe vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung von LaLiga heute

Der FC Barcelona muss beim FC Getafe ran. Hier erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 7. Spieltag der spanischen empfängt der den amtierenden Meister . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 28. September, um 16 Uhr im Coliseum Alfonso Perez im Madrider Vorort Getafe.

Die Gastgeber aus Getafe sind bislang ordentlich in die neue Saison gestartet. Nach sechs Spielen steht das Team von Trainer Jose Bordalais mit einer Ausbeute von sieben Punkten im Mittelfeld der LaLiga-Tabelle.

Der FC Barcelona hat nach dem historisch schwachen Saisonauftakt zumindest punktetechnisch wieder Boden gutgemacht: Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Villarreal hat Barca nun zehn Punkte auf dem Konto und rangiert aktuell vier Zähler hinter dem Erzrivalen .

Wer sichert sich heute die drei Punkte?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Partie zwischen Getafe und dem FC Barcelona live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Getafe vs. FC Barcelona heute live: Das LaLiga-Duell auf einen Blick

Duell Getafe - FC Barcelona Datum Samstag, 28. September 2019 || 16 Uhr Ort Coliseum Alfonso Perez, Getafe Zuschauer 17.393 Plätze

Getafe vs. FC Barcelona heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Fans von Getafe und Barcelona: Die heutige LaLiga-Begegnung zwischen den beiden Kontrahenten wird leider nicht live im TV übertragen.

Das liegt daran, dass sich keiner der in ansässigen TV-Sender die Übertragungsrechte für die spanische Beletage gesichert hat. Das gilt sowohl für frei empfangbare Kanäle als auch für sämtliche Pay-TV-Sender.

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, die komplette Partie in Getafe live und in voller Länge mitzuerleben - und zwar via LIVE-STREAM. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Getafe vs. FC Barcelona: LaLiga heute im LIVE-STREAM schauen

Da die LaLiga-Partie zwischen Getafe und Barcelona nicht im TV gezeigt wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um live dabei zu sein. Die beste und einzige Anlaufstelle hierfür nennt sich DAZN. Der Streamingdienst hat nicht nur die heutige Begegnung, sondern sämtliche Spiele der spanischen Liga im Live-Angebot.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Zunächst könnt Ihr den kompletten Service von DAZN jedoch im Rahmen eines Gratismonats kostenlos ausprobieren.

Im Anschluss an den Probemonat kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro pro Monat. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließen - damit spart Ihr hochgerechnet knapp 24 Euro.

Getafe vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Übertragung beginnt bei DAZN wenige Minuten vor Anpfiff, welcher auf 16 Uhr angesetzt ist. Schaltet also rechtzeitig ein, um nichts vom Spielgeschehen zu verpassen! Uli Hebel und Experte Benny Lauth kommentieren gemeinsam das Kräftemessen zwischen Getafe und Barcelona.

Das Streamingportal DAZN hat nicht nur LaLiga, sondern auch Spiele der , , , , und vieler weiterer Top-Ligen im Angebot. Hinzu kommen zahlreiche Events anderer Sportarten wie Football, Darts und Basketball.

Für die Nutzung von DAZN braucht Ihr lediglich die zugehörige App, welche in sämtlichen Stores kostenlos heruntergeladen werden kann:

Falls noch Fragen rund um DAZN offen sind, werden diese in den folgenden Artikeln beantwortet:

Sobald die Aufstellungen von Getafe und Barcelona bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Getafe vs. FC Barcelona: Die LaLiga-Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, die heutige Partie per LIVE-STREAM zu verfolgen, hat noch eine weitere Alternative: Goal bietet zur Partie Getafe vs. Barcelona einen LIVE-TICKER an.

Der Ticker ist kostenlos verfügbar und versorgt Euch bereits vor Anpfiff mit allen relevanten Informationen zum Spiel - während der Partie verpasst Ihr dann keine spielentscheidende Szene und bleibt stets auf dem Laufenden.

Abrufbar ist der LIVE-TICKER entweder mit dem Browser unter www.goal.com oder mit Hilfe der kostenlosen Goal-App: