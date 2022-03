FC Barcelona vs. Galatasaray live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In dieser Woche gehen die Hinspiele des Achtelfinales in der Europa League über die Bühne. In einer der Partien, die am Donnerstag um 21 Uhr steigen, trifft der FC Barcelona zuhause auf Galatasaray. Die Hausherren kämpfen in Spaniens LaLiga um ein Champions-League-Ticket. Die Gäste befinden sich hingegen in der türkischen Süper Lig im Niemandsland der Tabelle.

Der FC Barcelona setzte sich im Play-off der Finalrunden gegen den italienischen Spitzenklub SSC Napoli durch. Hierbei musste sich die von Xavi trainierte Mannschaft zunächst mit einem Heimremis begnügen. Danach feierten die Blaugrana einen Auswärtserfolg.

Für Galatasaray handelt es sich um das erste Europacupspiel in diesem Kalenderjahr. Denn: Die von Domenec Torrent trainierte Elf beendete die Gruppe E auf dem ersten Platz. Hierbei ließ die Mannschaft aus Istanbul Lazio Rom, Olympique Marseille und Lok Moskau hinter sich.

In einem Hinspiel des Achtelfinales in der Europa League treten um 21 Uhr der FC Barcelona und Galatasaray gegeneinander an. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

FC Barcelona vs. Galatasaray: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Barcelona vs. Galatasaray Datum: Donnerstag, 10. März 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Camp Nou (Barcelona)

FC Barcelona gegen Galatasaray heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

Die Senderechte berechtigen RTL Deutschland dazu, etliche Partien der Europa League und der Conference League auszustrahlen. Hierbei könnt Ihr Euch in jeder Europapokal-Woche entweder bei RTL oder NITRO insgesamt eine Partie im Free-TV ansehen. Doch wie steht es um die Übertragung des Hinspiels FC Barcelona vs. Galatasaray?

FC Barcelona vs. Galatasaray heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen. Denn: RTL zeigt heute um 21 Uhr das Europa-League-Hinspiel von Bayer Leverkusen bei Atalanta Bergamo. Daher läuft die Begegnung FC Barcelona vs. Galatasaray ausschließlich bei RTL+. Hierbei handelt es sich um das Streamingportal von RTL Deutschland, das bis Anfang November den Namen TVNow trug.

FC Barcelona vs. Galatasaray heute live im TV bei RTL+

Überdies ist die Übertragung des Kräftemessens zwischen dem FC Barcelona und Galatasaray ein Premium-Inhalt. Und das bedeutet, dass Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo benötigt. Dafür müsst Ihr pro Monat 4,99 Euro bzw. 7,99 Euro auf den Tisch legen. Hierbei bietet Euch zweitgenannte Option Vorteile: Zum einen könnt Ihr das Paket mit zwei Geräten auf einmal verwenden, und zum anderen seht Ihr Werbung ausschließlich in den Live-Streams der Kanäle. Hier stehen zahlreiche weiterführende Infos zu den Verträgen mit RTL+.

Heute kommen die Abonnenten beim Bezahlanbieter in den Genuss von insgesamt acht Partien. Zusätzlich zu FC Barcelona vs. Galatasaray steigen um 21 Uhr in der Europa League die Matches Atalanta vs. Bayer Leverkusen und Glasgow Rangers vs. Roter Stern Belgrad. Zudem könnt Ihr das Conference-League-Spiel PSV Eindhoven vs. FC Kopenhagen mitverfolgen.

Zuvor könnt Ihr Euch ab 18.45 Uhr drei Partien des letztgenannten Wettbewerbs anschauen. Hierbei handelt es sich um die Spiele Vitesse Arnheim vs. AS Rom, Partizan Belgrad vs. Feyenoord und PAOK vs. KAA Gent. Obendrein könnt Ihr Euch für die Europa-League-Begegnung Sevilla vs. West Ham United entscheiden. Außerdem stehen sowohl um 18.45 Uhr als auch um 21 Uhr Konferenzen zur Verfügung. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Matches FC Barcelona gegen Galatasaray auf:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

FC Barcelona gegen Galatasaray heute bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Der Vertragsabschluss mit RTL+ nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Danach gilt es für Besitzer von Smart-TV-Geräter, die kostenlose App herunterzuladen. Außerdem könnt Ihr herkömmliche Fernsehgeräte per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen.

📸 We start the preparations for the match against Barcelona #BarçavGS pic.twitter.com/T9naxaGemG — Galatasaray EN (@Galatasaray) March 6, 2022

FC Barcelona gegen Galatasaray heute im LIVE-STREAM sehen

Somit versteht sich von selbst, dass RTL+ zu seinem gesamten Angebot LIVE-STREAMS bereitstellt. Infolgedessen könnt Ihr Euch bei einer passenden Internetverbindung die Übertragung der Partie FC Barcelona gegen Galatasaray von überall aus anschauen. Zudem stehen den Premium- und Premium-Duo-Abonnenten rund um die Uhr Live-Streams von sämtlichen Kanälen der RTL-Gruppe zur Verfügung. Außerdem erstreckt sich die Sportpalette auch auf die Spiele des Fußball-Nationalteams und auf Motorsport.

Zu FC Barcelona vs. Galatasaray via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Abschließend möchte Euch GOAL auf seine LIVE-TICKER zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Galatasaray hinweisen. Hierbei stehen sowohl ein Live-Ticker zum Match im Camp Nou als auch einer zu allen Europapokal-Partien um 21.00 Uhr zur Auswahl. Und grundsätzlich erfahrt Ihr alles zu den Treffern, weiteren wichtigen Gelegenheiten, Karten sowie Tauschen. Zudem bekommt Ihr Push-Mitteilungen.

FC Barcelona gegen Galatasaray im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Barcelona vs. Galatasaray: Die Aufstellungen zur Europa League

Ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff teilen wir Euch die Aufstellungen mit.