FC Barcelona erfüllt Trainer Hansi Flick offenbar einen Wunsch

Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona, hat sich angeblich erfolgreich für die Ausweitung der Trainingsmöglichkeiten bei seinem Klub eingesetzt. Das vermeldet der Podcast Barca Reservat. Demnach wird bei den Katalanen ein neues Fitnessstudio für die Spieler gebaut, für das sich Flick ausgesprochen habe, weil ihm die bisherigen Möglichkeiten für seine Akteure zu begrenzt waren.

Das Projekt genieße nun bei Barca Priorität - und nicht mehr der Bau eines Spielerhotels, das exklusiv für die erste Mannschaft vorgesehen war und das mit Kosten in Höhe von 12 bis 14 Millionen Euro veranschlagt worden war. Nun gehe es zunächst daran, den Fitnessbereich deutlich zu vergrößern, bevor andere Projekte in Angriff genommen werden.

Flick ist in seinem dritten Jahr bei Barca tätig und holte mit dem Klub bislang zwei Meisterschaften in LaLiga, einen Titel in der Copa del Rey und einmal die Supercopa de Espana. Aktuell führen die Katalanen die LaLiga-Tabelle erneut an. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Atletico Madrid beträgt schon fünf Punkte.