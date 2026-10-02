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Daniel Buse

FC Barcelona erfüllt Trainer Hansi Flick offenbar einen Wunsch

La Liga
FC Barcelona
H. Flick

Hansi Flick holt regelmäßig mit den Katalanen Titel - und deshalb bekommt er nun offenbar genau das, was er wollte.

Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona, hat sich angeblich erfolgreich für die Ausweitung der Trainingsmöglichkeiten bei seinem Klub eingesetzt. Das vermeldet der Podcast Barca Reservat. Demnach wird bei den Katalanen ein neues Fitnessstudio für die Spieler gebaut, für das sich Flick ausgesprochen habe, weil ihm die bisherigen Möglichkeiten für seine Akteure zu begrenzt waren.

Das Projekt genieße nun bei Barca Priorität - und nicht mehr der Bau eines Spielerhotels, das exklusiv für die erste Mannschaft vorgesehen war und das mit Kosten in Höhe von 12 bis 14 Millionen Euro veranschlagt worden war. Nun gehe es zunächst daran, den Fitnessbereich deutlich zu vergrößern, bevor andere Projekte in Angriff genommen werden.

Flick ist in seinem dritten Jahr bei Barca tätig und holte mit dem Klub bislang zwei Meisterschaften in LaLiga, einen Titel in der Copa del Rey und einmal die Supercopa de Espana. Aktuell führen die Katalanen die LaLiga-Tabelle erneut an. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Atletico Madrid beträgt schon fünf Punkte.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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