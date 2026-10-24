FC Barcelona beobachtet Verteidiger von Juventus

Die Zeitung Sport berichtet, dass Barcelona sein Interesse an Andrea Cambiaso von Juventus wiederbelebt hat.

Laut Calciomercato, das wie GOAL zu Footballco gehört, behält Barcelona den Italiener weiterhin im Blick und könnte seine Bemühungen um ihn verstärken, falls in den kommenden Monaten einer seiner Außenverteidiger den Verein verlässt.

Juventus hat Cambiasos Preis auf rund 30 Millionen Euro festgelegt, fügt die Website hinzu. Sein Vertrag läuft bis Juni 2029.

Wo kann Andrea Cambiaso eingesetzt werden?

Mit 25 Jahren erfüllt Cambiaso viele Anforderungen Barcelonas. Der Außenverteidiger legt auf beiden Seiten große Wege zurück, kann rechts wie links spielen und schaltet sich gern in den Angriff ein. Diese Vielseitigkeit würde Flick mehrere Optionen für die Defensive geben.

Auch bei Juventus läuft für ihn nicht alles rund. Eine Knöchelverletzung setzte ihn mehrere Wochen außer Gefecht, und zu Saisonbeginn setzte Trainer Luciano Spalletti auf Zeki Celik als Linksverteidiger.

Calciomercato bringt einen möglichen Vorstoß Barcelonas für den Italiener zudem mit Spekulationen um Jules Kounde in Verbindung.