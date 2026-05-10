FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Clasico?

Der Spotify Camp Nou wird zum Schauplatz des wohl bedeutendsten Spieltags der spanischen La-Liga-Saison 2025/26, wenn der FC Barcelona den Stadtrivalen Real Madrid zum Clásico empfängt.

Barcelona steht an der Spitze der Tabelle und hat die einmalige Chance, den Meistertitel direkt gegen Real Madrid perfekt zu machen – ein Szenario, das es in dieser Form in der Geschichte der Rivalität noch nicht gegeben hat.

Hansi Flicks Mannschaft präsentiert sich in bestechender Form und hat zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge gewonnen, darunter ein Champions-League-Duell gegen Atlético Madrid. Der Rückhalt im eigenen Stadion gibt den Blaugrana zusätzlichen Auftrieb.

Auf der anderen Seite reist Real Madrid mit erheblichem Gepäck an. Berichte über einen heftigen Trainingsstreit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni haben die ohnehin angespannte Stimmung in der Kabine weiter verschärft. Zudem fehlen den Madrilenen gleich mehrere Schlüsselspieler verletzungsbedingt, darunter Kylian Mbappé.

Die Königlichen liegen elf Punkte hinter Barcelona und sind in der Copa del Rey sowie in der Champions League bereits ausgeschieden. Für Alvaro Arbeloa und sein Team geht es am Samstag darum, wenigstens den Sturz auf den zweiten Tabellenplatz zu verhindern und die Saison mit einem Achtungserfolg zu beenden.

Wo das Spiel übertragen wird, welche Kanäle den Live-Stream anbieten und alles zur Anstoßzeit – alle Infos gibt es hier im Überblick.

Das Spiel zwischen Barcelona und Real Madrid beginnt am 10.05.2026, 21:00.

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Den Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz live bei DAZN zu sehen. Sowohl die TV-Übertragung als auch der Live-Stream laufen über die Plattform des Streamingdienstes. Eine Übersicht aller verfügbaren Optionen findest du unten.

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Anstoßzeit Barcelona gegen Real Madrid

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

Barcelona vs. Real Madrid: Aufstellungen

Beim FC Barcelona fehlen Lamine Yamal und J. Torrents verletzungsbedingt. Trotz des Ausfalls des Flügelstürmers hat Trainer Hansi Flick eine klare Startelf zur Hand: Als projizierte Aufstellung stehen J. Garcia, J. Cancelo, P. Cubarsi, G. Martin, E. Garcia, Gavi, F. Lopez, D. Olmo, Pedri, R. Bardghji und R. Lewandowski bereit. Suspendierungen gibt es auf Seiten der Gastgeber keine.

Real Madrid reist mit einem deutlich ausgedünnten Kader nach Barcelona. Thibaut Courtois, Éder Militão, Arda Güler, Kylian Mbappé, Ferland Mendy, Dani Carvajal und Rodrygo stehen alle verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Die projizierte Aufstellung der Gäste lautet: A. Lunin, D. Huijsen, T. Alexander-Arnold, D. Alaba, Antonio Rüdiger, Vinicius Junior, J. Bellingham, Aurélien Tchouaméni, T. Pitarch, F. Valverde und B. Diaz. Aktuelle Entwicklungen werden bis zum Anstoß ergänzt.

Form

Der FC Barcelona ist in herausragender Verfassung und hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt setzte sich die Mannschaft mit 2:1 bei Osasuna Pamplona durch. Zuvor gelangen Siege gegen Getafe (2:0), Celta Vigo (1:0) und Espanyol (4:1) sowie ein 2:1-Erfolg gegen Atlético Madrid in der Champions League. Über die fünf Partien erzielte Barcelona insgesamt zehn Treffer und kassierte lediglich vier.

Real Madrid präsentiert sich wechselhafter. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holten die Königlichen zwei Siege, zwei Unentschieden und erlitten eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:0 gegen Espanyol. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Real Betis und ein 2:1 gegen Deportivo Alavés, ehe Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale mit 3:4 gegen Bayern München ausschied. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 11. Januar 2026 im Rahmen des spanischen Supercups statt: Barcelona gewann damals mit 3:2 gegen Real Madrid. Im Liga-Rückspiel am 26. Oktober 2025 hatte Real Madrid mit 2:1 die Oberhand behalten. In den fünf jüngsten direkten Duellen steht es ausgeglichen: Barcelona gewann drei Begegnungen, Real Madrid eine, ein Spiel endete remis.





Barcelona vs. Real Madrid: Die Tabellen

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