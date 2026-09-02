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Andreas Königl

Ex-Bayern-Star Renato Sanches ist mit 29 Jahren am Tiefpunkt angekommen

Frankreich Ligue 1
R. Sanches
Paris Saint-Germain
Bayern München
Bundesliga

Ex-Bayern-Spieler Renato Sanches ist mit nur 29 Jahren am Tiefpunkt seiner Karriere angekommen, nachdem sein Vertrag mit PSG aufgelöst wurde.

Er galt einst als großes Versprechen für die Zukunft, nun ist Renato Sanches mit nur 29 Jahren vereinslos. Denn wie die portugiesische Record berichtet, wurde der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain aufgelöst.

Der 32-fache portugiesische Nationalspieler, dessen Kontrakt bei PSG eigentlich noch ein Jahr gültig gewesen wäre, strebe den nächsten Schritt in seiner Karriere an, nachdem er in der französischen Hauptstadt ohnehin keine Zukunft mehr gehabt hätte.

Zuletzt wurde Sanches dreimal in Folge von PSG verliehen - zur AS Roma, zu Benfica und zu Panathinaikos, wobei er bei keiner seiner drei Leihstationen nachhaltig überzeugen und sich für eine feste Verpflichtung empfehlen konnte. Wie es nun weitergeht, ist offen - wenngleich zuletzt sogar Bundesligist Union Berlin als möglicher Abnehmer gehandelt wurde.

Sanches sorgte als Ausnahmetalent bei der EURO 2016 für Furore und wurde im gleichen Jahr mit dem Golden Boy Award als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet, weshalb der FC Bayern München damals rund 35 Millionen Euro an Benfica überwies. Wirklich durchsetzen konnte er sich an der Isar aber nicht.

Es folgte eine Leihe zu Swansea City, ehe er 2019 für 20 Millionen Euro Ablöse zu OSC Lille wechselte. Drei Jahre später zog es Sanches dann weiter zu PSG, doch auch dort konnte er sich nicht im Team festspielen und absolvierte am Ende lediglich 27 Partien für das Team aus Paris.

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