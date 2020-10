UEFA Europa League, Auslosung: TV, LIVE-STREAM und Co. - alles zur Übertragung

In Nyon wird heute Mittag die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Doch wo wird die Ziehung live übertragen? Goal gibt Euch alle Infos dazu.

48 Teams, vier Töpfe: Die UEFA lost heute Mittag (Freitag) die Gruppen der Europa-League-Saison 2020/2021 aus. Los geht's im Schweizer Nyon ab 13 Uhr - und Ihr könnt die Prozedur live verfolgen!

Bevor die am 22. Oktober mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase beginnt, müssen die zwölf Vierergruppen gelost werden. Alle Augen richten sich deshalb heute in Richtung "House of European Football" in Nyon.

Die Teams wurden dabei in vier Kategorien eingeteilt, ausgehend vom Klub-Koeffizienten der UEFA. Mannschaften aus denselben Landesverbänden können in der Gruppenphase noch nicht aufeinandertreffen.

Ihr wollt live bei der Auslosung zur Europa League live zusehen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Europa League, Auslosung: Die Rahmendaten im Überblick

Event Auslosung Europa-League-Gruppenphase Datum Freitag, 2. Oktober 2020 | 13 Uhr Ort House of European Football, Nyon ( )

Europa League, Auslosung: Hier läuft die Ziehung heute Mittag im LIVE-STREAM

Viele Fußballfans werden heute Mittag nicht vor dem Fernseher sitzen können, die Auslosung jedoch trotzdem verfolgen wollen. Die Lösung dafür bietet der LIVE-STREAM von DAZN - hier läuft das Event live und in voller Länge.

Europa League, Auslosung: So empfangt Ihr heute den LIVE-STREAM von DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN geht heute Mittag um 13 Uhr aus Sendung und überträgt die Ziehung im LIVE-STREAM. Kommentator Christoph Stadtler und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch dabei am Mikrofon.

Mithilfe der DAZN-App ist der LIVE-STREAM auf so gut wie allen mobilen Geräten verfügbar. Egal, ob Ihr unterwegs am Smartphone oder am Tablet schauen wollt. Wer heute Mittag noch am Schreibtisch vor dem PC, Laptop oder Mac sitzt, kann sich auch unter www.DAZN.com auf der Plattform einloggen.

Um sich einloggen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN notwendig. Wer noch keins besitzt, kann sich noch heute spontan und rechtzeitig vor Auslosungsbeginn anmelden - und das sogar erst einmal kostenlos!

Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst. DAZN schenkt jedem Neukunden die ersten 30 Tage der Mitgliedschaft. Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr das Abo für 11,99 Euro monatlich weiterführen möchtet, oder kostenlos kündigen wollt.

Ein finanzielles Risiko geht Ihr also erst einmal nicht ein. Unter diesem Link gibt's alle weiteren Informationen zur Anmeldung bei DAZN.



Europa League, Auslosung: Die Ziehung im LIVE-STREAM bei UEFA.com und Sky.de

Die Auslosung wird zusätzlich von zwei weiteren Anbietern im Netz übertragen. Sowohl auf UEFA.com als auch bei Sky.de wird die Ziehung live und kostenlos ab 13 Uhr im LIVE-STREAM gezeigt.

Auf der offiziellen Webseite der UEFA läuft die Übertragung im Originalton auf Englisch. Beim LIVE-STREAM von Sky Sport News HD begleiten Euch hingegen deutsche Kommentatoren während der Auslosung.

Europa League, Auslosung: Hier läuft die Ziehung heute Mittag live im TV

Ihr könnt heute nicht nur im Internet via LIVE-STREAM bei der Auslosung dabei sein, sondern auch vor dem Fernseher. Zwei Anbieter zeigen das Event live im TV.

Europa League, Auslosung: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN am Smart-TV

Die Streaming-Plattform DAZN konnte sich die Übertragungsrechte an der Auslosung sichern und zeigt die Auslosung via LIVE-STREAM am Smart-TV ab 13 Uhr.

Um die Auslosung am Smart-TV sehen zu können, braucht Ihr lediglich ein DAZN-Abonnement, die kostenlose DAZN-App und eine stabile Internetverbindung. Loggt auch damit am Fernseher ein und streamt los! Alle Infos zur Registrierung bei DAZN haben wir hier noch mal zusammengefasst.

Europa League, Auslosung: Hier läuft die Ziehung live im Free-TV

Sky hat sich ebenfalls TV-Rechte gesichert und zeigt die Veranstaltung live im Free-TV. Auf Sky Sport News HD könnt Ihr das Event kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen.

Der Nachrichtensender geht pünktlich ab 13 Uhr auf Sendung und stimmt vorher bereits mit den aktuellen Infos rund um die Teams auf die EL-Saison 2020/2021 ein.

UEFA Europa League: Wer überträgt die Saison 2020/2021 live?

Wer die volle Dröhnung Europa League bekommen möchte, ist beim Streaming-Dienst DAZN richtig aufgehoben. Hier laufen alle Spiele des Wettbewerbs live und in voller Länge via LIVE-STREAM.

Ab dem 1. Spieltag bis hin zum Finale könnt Ihr dort die Europa League streamen. Die Spiele werden zudem nicht nur in der Einzelübertagung gezeigt, sondern auch in der GoalZone-Konferenz.

Um die Europa League streamen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abo bei der Plattform. Alle Informationen zur Registrierung findet Ihr weiter oben im Text oder unter diesem Link.

