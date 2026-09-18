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imago-sport-1083417817.jpgJan Huebner
Marko Brkic

"Etwas niedergeschlagen": BVB-Star ist wegen Jürgen Klopps Entscheidung frustriert

Bundesliga
Borussia Dortmund
M. Beier

Bei der WM war er dabei, in der kommenden Woche bei der Nations League ist er es nicht: Maxi Beier schiebt laut seines Trainers daher Frust.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat am Donnerstag seinen 44-köpfigen Kader für die bevorstehende Länderspielpause bekannt gegeben. Nicht dabei ist allerdings Maximilian Beier von Borussia Dortmund. Wie BVB-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart verriet, reagierte der 23-Jährige enttäuscht auf seine Nicht-Nominierung.

"Maxi ist natürlich etwas niedergeschlagen und enttäuscht. Ich weiß, dass Maxi hart daran arbeiten wird, sich zu beweisen. Er ist ein brillanter Spieler", erklärte Kovac.

Beier hat bislang zehn Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Auch bei der WM 2026 in Nordamerika gehörte der Angreifer unter Julian Nagelsmann zum Aufgebot, kam allerdings nur beim 1:2 gegen Ecuador zum Einsatz. Insgesamt stand er dabei 26 Minuten auf dem Platz.

Kovac erklärte zudem, dass er bereits im Vorfeld mit Klopp über die Nominierungen gesprochen habe. "Ich stand mit Jürgen Klopp in Kontakt. Ich wusste schon zwei oder drei Tage im Voraus, wer im Kader stehen würde und wer nicht. Die drei, die im Kader stehen, sind überglücklich", sagte der BVB-Coach.

Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images

Bei den drei nominierten Dortmundern handelt es sich um Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha und Waldemar Anton. Schlotterbeck und Nmecha gehören zum Aufgebot für die Nations-League-Partien gegen die Niederlande am 24. September und Griechenland am 27. September. Anton ist hingegen für den zweiten Länderspielblock vorgesehen, der die Duelle mit Serbien am 1. Oktober und erneut Griechenland am 4. Oktober umfasst.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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