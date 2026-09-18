Bundestrainer Jürgen Klopp hat am Donnerstag seinen 44-köpfigen Kader für die bevorstehende Länderspielpause bekannt gegeben. Nicht dabei ist allerdings Maximilian Beier von Borussia Dortmund. Wie BVB-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart verriet, reagierte der 23-Jährige enttäuscht auf seine Nicht-Nominierung.

"Maxi ist natürlich etwas niedergeschlagen und enttäuscht. Ich weiß, dass Maxi hart daran arbeiten wird, sich zu beweisen. Er ist ein brillanter Spieler", erklärte Kovac.

Beier hat bislang zehn Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Auch bei der WM 2026 in Nordamerika gehörte der Angreifer unter Julian Nagelsmann zum Aufgebot, kam allerdings nur beim 1:2 gegen Ecuador zum Einsatz. Insgesamt stand er dabei 26 Minuten auf dem Platz.

Kovac erklärte zudem, dass er bereits im Vorfeld mit Klopp über die Nominierungen gesprochen habe. "Ich stand mit Jürgen Klopp in Kontakt. Ich wusste schon zwei oder drei Tage im Voraus, wer im Kader stehen würde und wer nicht. Die drei, die im Kader stehen, sind überglücklich", sagte der BVB-Coach.

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Bei den drei nominierten Dortmundern handelt es sich um Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha und Waldemar Anton. Schlotterbeck und Nmecha gehören zum Aufgebot für die Nations-League-Partien gegen die Niederlande am 24. September und Griechenland am 27. September. Anton ist hingegen für den zweiten Länderspielblock vorgesehen, der die Duelle mit Serbien am 1. Oktober und erneut Griechenland am 4. Oktober umfasst.