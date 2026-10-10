Der frühere Kapitän von Manchester United fordert deshalb eine rasche Klärung des Falls. "Sollte Manchester City im Mai den Premier-League-Titel holen, wird meiner Meinung nach die Hölle losbrechen. Ich denke, dass diese Angelegenheit bis Februar oder März geklärt sein muss. Es wäre extrem schwer mitanzusehen, wie Manchester City in diesem Jahr die Meisterschaft gewinnt", erklärte Neville in der Sendung 'Overlap Daily'.

Die Skyblues befinden sich abseits des Platzes in einer schweren Krise. Nach vierjährigen Ermittlungen kam die Premier League Ende September zu einem folgenschweren Urteil: Manchester City wurde in nahezu allen Anklagepunkten wegen schwerer Verstöße gegen die Finanzbestimmungen für schuldig befunden. Die Vorwürfe betreffen den Zeitraum von 2009 bis 2018. Der Vizemeister legte fristgerecht Berufung ein.

Sollte der Verein im Rechtsstreit unterliegen, drohen empfindliche Sanktionen. Im Extremfall könnte es sogar zum Zwangsabstieg kommen. Auch eine Aberkennung früherer Titel gilt als mögliche Konsequenz.

Was sagt Jose Mourinho zum Finanzskandal um Manchester City?

Bis eine endgültige Entscheidung fällt, könnte allerdings noch einige Zeit vergehen - ein Umstand, den auch Jose Mourinho mit einer gehörigen Portion Sarkasmus kommentierte. "Manchester City? Ich lache lieber ein bisschen darüber", verriet er gegenüber Corriere dello Sport.

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Der Portugiese, aktuell Trainer von Real Madrid, zeigte sich mit Blick auf den Rechtsstreit wenig optimistisch, die endgültige Entscheidung zeitnah zu erleben. "Ich denke, wir werden zu einem Ergebnis kommen, aber da ich über sechzig bin, muss ich das Glück haben, die endgültige Entscheidung noch zu erleben. Zuerst kommt das Urteil, dann die Berufung … Ich werde dann achtzig sein", spottete der ehemalige Trainer von Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur.

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Neville äußerte zudem Zweifel daran, ob Manchester City überhaupt einen Eignungstest der Premier League für Klubbesitzer und Vereinsverantwortliche bestehen würde. Als Miteigentümer von Salford City kenne er die geltenden Kriterien aus eigener Erfahrung. "Wenn es derselbe Test ist, den ich erfüllen muss, um als Direktor und Eigentümer tätig sein zu dürfen, würde Manchester City durchfallen. So einfach ist das", stellte der ehemalige englische Nationalspieler klar.

Auf dem Platz gibt es für die Mannschaft von Trainer Enzo Maresca derzeit hingegen wenig Grund zur Klage. Nach fünf Spieltagen steht man noch ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Am Sonntag geht es im Topspiel der Woche gegen den FC Liverpool.