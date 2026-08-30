Es geht auch um Michael Olise: Stefan Effenberg warnt den FC Bayern vor einem "fatalen" Fehler

Stefan Effenberg empfiehlt dem FC Bayern, offene Personalfragen so schnell wie möglich zu klären, um Unruhe und zähe Verhandlungen zu vermeiden. "Sie müssen so schnell wie möglich für Klarheit bei ihren Schlüsselspielern sorgen. Was ist mit Harry Kane, Luis Diaz oder Michael Olise im kommenden Jahr?", so der ehemalige Bayern-Kapitän bei t-online.

Seiner Meinung nach "wäre das fatal", sollten die Wechselspekulationen um die drei Bayern-Stars weiter anhalten. Bei den Vertragsgesprächen sei deshalb nun "Tempo gefragt. Denn ansonsten läuft die Gerüchteküche wieder heiß, es kommt Unruhe in den Klub - das ist das Letzte, das sie wollen."

Am weitesten fortgeschritten sind die Gespräche aktuell bei Kane. Der Engländer teilte am Rande des 5:1-Sieges zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart mit, dass es mit einer Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags "ziemlich gut" aussehe. Er sei inzwischen 33 Jahre alt, erklärte Kane. "Das wird vielleicht nicht mein letzter Vertrag, aber ein wichtiger." Deshalb müsse er darauf achten, "dass ich happy bin", während auch die Klubbosse "zusehen" müssten, "dass sie happy sind". Eines stellte Kane jedoch klar: "Wir werden an einen Punkt kommen, an dem wir beide happy sind."

Ein größeres Fragezeichen steht dagegen hinter Olise. Der Franzose war im Sommer lange mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Eine Vertragsverlängerung ist in München bislang allerdings noch kein konkretes Thema. "Wir führen aktuell keine Gespräche. Er hat Vertrag bis 2029. Da gibt's keinen Grund, in irgendeiner Form überhastet zu sein", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Erst vor Kurzem berichtete die französische Zeitung L'Equipe von einer mögliche Verlängerung Olises. Sollte es dazu kommen, könnte der Flügelspieler künftig den lukrativsten Vertrag im Bayern-Kader erhalten. Bislang teilen sich diese Rolle Kane und Jamal Musiala. Beide sollen laut Medienberichten knapp über zwei Millionen Euro pro Monat verdienen. Auch der Vertrag von Diaz läuft noch bis 2029.