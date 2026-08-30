Es geht auch um Michael Olise: Stefan Effenberg warnt den FC Bayern vor einem "fatalen" Fehler

Für den ehemaligen Kapitän der Roten ist klar: Unruhe durch Wechselgerüchte gilt es unbedingt zu vermeiden.
Stefan Effenberg empfiehlt dem FC Bayern, offene Personalfragen so schnell wie möglich zu klären, um Unruhe und zähe Verhandlungen zu vermeiden. "Sie müssen so schnell wie möglich für Klarheit bei ihren Schlüsselspielern sorgen. Was ist mit Harry Kane, Luis Diaz oder Michael Olise im kommenden Jahr?", so der ehemalige Bayern-Kapitän bei t-online.
Seiner Meinung nach "wäre das fatal", sollten die Wechselspekulationen um die drei Bayern-Stars weiter anhalten. Bei den Vertragsgesprächen sei deshalb nun "Tempo gefragt. Denn ansonsten läuft die Gerüchteküche wieder heiß, es kommt Unruhe in den Klub - das ist das Letzte, das sie wollen."
Am weitesten fortgeschritten sind die Gespräche aktuell bei Kane. Der Engländer teilte am Rande des 5:1-Sieges zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart mit, dass es mit einer Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags "ziemlich gut" aussehe. Er sei inzwischen 33 Jahre alt, erklärte Kane. "Das wird vielleicht nicht mein letzter Vertrag, aber ein wichtiger." Deshalb müsse er darauf achten, "dass ich happy bin", während auch die Klubbosse "zusehen" müssten, "dass sie happy sind". Eines stellte Kane jedoch klar: "Wir werden an einen Punkt kommen, an dem wir beide happy sind."
Ein größeres Fragezeichen steht dagegen hinter Olise. Der Franzose war im Sommer lange mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Eine Vertragsverlängerung ist in München bislang allerdings noch kein konkretes Thema. "Wir führen aktuell keine Gespräche. Er hat Vertrag bis 2029. Da gibt's keinen Grund, in irgendeiner Form überhastet zu sein", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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