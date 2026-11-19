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Bei RB Leipzig schoss Openda noch Tore wie am Fließband, fiel aber durch seinen Charakter negativ auf. Der Verkauf des Stürmers war für RB retrospektiv ein Glücksfall, doch für Openda selbst der Beginn eines dramatischen Absturzes.

"Traum-Duo! Openda und Xavi verzaubern die Bundesliga!" So lautete eine Schlagzeile der Bild-Zeitung vor fast exakt drei Jahren, als Lois Openda und Xavi Simons tatsächlich bei einer 6:0-Gala von RB Leipzig gegen den 1. FC Köln brilliert hatten.

Openda schoss damals jeweils auf Vorlage von Simons seine Saisontore sieben und acht und das nach gerade einmal neun Spieltagen. Eine Marke, die so schnell vor ihm noch kein Leipziger vor und auch nach ihm erreichen sollte.

Die 40 Millionen Euro, die RB drei Monate zuvor für den Belgier an Lens überwiesen hatten, schienen ein hervorragendes Geschäft zu sein und der erste Eindruck täuschte nicht. Openda beendete seine Debütsaison mit 28 Toren in 45 Spielen, 24 waren es allein in der Bundesliga.

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Zwar halbierte sich seine Torquote in seiner zweiten Saison dann schon, aber immerhin legte er zu seinen 13 Toren auch noch elf Treffer auf. 24 Scorer in 45 Spielen - es gibt schlechtere Quoten. Und dennoch kriselte es damals schon bedenklich zwischen Klub und Spieler.

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Openda wird bei RB Leipzig zum "Stinkstiefel" und an Juventus verkauft

Openda soll mehrfach wegen divenhaften Verhaltens und als "Stinkstiefel, der das Kabinenklima vergifte" (Bild) aufgefallen sein und im Sommer 2025 wollte er nach nur zwei Jahren schon wieder weg. Einerseits, weil RB die Champions League verpasste, andererseits, weil sein enger Freund Xavi ebenfalls wechselte. Die Sachsen handelten kurzerhand einen Deal mit Juventus aus, der in der Retrospektive einer der besten Deals der jungen Leipziger Klubgeschichte werden könnte.

Juve zahlte eine Leihgebühr in höhe von etwas über drei Millionen Euro. Die Kaufoption in Höhe von 42,75 Millionen Euro sollte dann zur Pflicht werden, wenn Juve mindestens Platz zehn in der Serie A erreicht. Das schaffte die Alte Dame trotz aller Krisen natürlich selbstredend - nur hatte Openda daran quasi gar keinen Anteil.

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Openda könnte zu einem der schlechtesten Deals der Juve-Geschichte werden

In seiner ersten - und sehr wahrscheinlich schon letzten Spielzeit - blieb er sieben Monate lang ohne eigenen Treffer. Die Gazzetten in Italien waren ratlos, warum sich das ohnehin schon am Rande des finanziellen Kollaps befindliche Juve von Leipzig so sehr hatte über den Tisch ziehen.

Zur Wahrheit gehört, dass Juve durch den geplatzten festen Transfer von PSG-Leihgabe Randal Kolo Muani in Nöte geriet und unbedingt einen Stürmer benötigte. So kam Openda ins Blickfeld - und avancierte binnen kürzester Zeit zu einem der größten Fehlgriffe der jüngeren Klubgeschichte.

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Für die an RB letztlich überwiesenen 45 Millionen Euro bekam Juventus letztlich ein mageres Tor in der Champions League gegen Bodö/Glimt und einen Treffer in der Liga gegen die Roma zurück. Von Anfang März bis zum Saisonende kam Openda nur noch auf einen einzigen Kurzeinsatz über vier Minuten - und das bei noch elf verbleibenden Ligaspielen. Andere Spieler - so sagte es Trainer Luciano Spalletti - könnten einen größeren Einfluss haben. Kein besonders charmantes Kompliment.

Spätestens da stand fest, dass Openda keinerlei Zukunft in Turin haben würde. Er verpasste aufgrund seines Daseins als Dauerreservist folgerichtig die WM und wurde vom damaligen Nationaltrainer Rudi Garcia nicht nominiert. Und während die Roten Teufel ohne den 26-Jährigen erst im Viertelfinale und das denkbar knapp am späteren Weltmeister Spanien scheiterten, geriet Openda bei Juve endgültig aufs Abstellgleis.

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Die Alte Dame tütete mit einem Jahr Verspätung doch noch die Verpflichtung Kolo Muanis ein - für in etwa die gleiche Summe, die man damals für Openda hingeblättert hatte. Zudem kam noch ein gewisser Nick Woltemade auf Leihbasis von Newcastle. Für Openda gab es keinen Platz mehr und eigentlich sollte er zumindest einen Bruchteil seiner Transferkosten noch einmal einbringen. Angesichts seiner verheerenden Saison wollte aber kein Klub auch nur ansatzweise eine solche Summe auf den Tisch legen.

Leihabbruch: Kehrt Openda schon im Winter zu Juve zurück?

Letztlich verabschiedete er sich zunächst auf Leihbasis für eine Gebühr in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu Olympique Lyon. Die Kaufoption sollte 25 bis 30 Millionen betragen, wodurch Juve im Idealfall das Minusgeschäft mit Openda auf ein Minimum begrenzen würde. Doch anstatt des Idealfalls droht nun der Worst Case.

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Eigentlich ging es für Openda in Lyon zumindest zaghaft wieder bergauf. Schon in seinen ersten vier Spielen egalisierte er seine Torausbeute aus der Vorsaison bei Juve, etablierte sich als Stammspieler und kehrte außerdem in die belgische Nationalmannschaft zurück. Dann kam der 9. Oktober und das Gastspiel bei seinem Ex-Klub Lens. Openda erlitt einen Wadenbeinbruch und fällt seitdem aus.

Zu allem übel wechselte Lyon dann auch noch den Trainer, Carlos Vicens übernahm anstelle von Paulo Fonseca, der mitten in der Saison zu Sporting Lissabon wechselte und die Klubführung damit auf dem völlig falschen Fuß erwischte. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, plane Vicens selbst im Falle einer Genesung nicht mehr mit Openda, weshalb Juventus und Lyon nun über einen Abbruch der Leihe schon im Winter verhandeln.

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Opendas bemerkenswerter Absturz geht also unaufhörlich weiter. Juventus suche schon einen neuen Abnehmer, der sich Opendas im Winter annehmen soll. Es erscheint jedoch fraglich, ob das angesichts der schweren Verletzung funktioniert. Die Schlagzeilen aus dem Oktober 2023 wirken derweil wie aus einer Parallelwelt, in der Openda einst ein Starstürmer war.