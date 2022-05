Erzgebirge Aue vs. Werder Bremen live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am 33. Spieltag in der 2. Bundesliga findet heute am Sonntag um 13.30 Uhr etwa die Partie Erzgebirge Aue vs. Werder Bremen statt. Somit gastiert der Dritte beim Vorletzten, wobei die Lila-Weißen und die Hanseaten 23 und 57 Punkte holten. Anfang Dezember kam im ersten Aufeinandertreffen ein 4:0-Heimerfolg zustande.

Erzgebirge Aue verlor fünf seiner bislang letzten sieben Zweitliga-Auftritte. Dazwischen schrieb die Mannschaft von Pavel Dotchev ausschließlich mit einem Auswärtssieg gegen Heidenheim und einem Heimremis gegen Hansa Rostock an. Zuletzt gingen die Lila-Weißen am Samstag in Darmstadt unter.

Niederlage in Darmstadt besiegelt den Abstieg. ⚒️https://t.co/O8B2gRyC8I — FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) April 30, 2022

Doch auch Werder Bremen war im Vormonat nicht wirklich erfolgsverwöhnt. Denn: Die Mannschaft von Ole Werner setzte sich ausschließlich am 23. April bei Schalke 04 durch. Damit endete eine Serie mit 1:1-Unentschieden gegen Sandhausen, bei St. Pauli und gegen den 1. FC Nürnberg. Am Freitag vor einer Woche folgte jedoch eine Heimniederlage gegen Holstein Kiel.

Heute um 13.30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen Erzgebirge Aue – Werder Bremen. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Details zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen sowie zum LIVE-TICKER.

Erzgebirge Aue vs. Werder Bremen: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einen Blick

Spiel: Erzgebirge Aue vs. Werder Bremen Datum: Heute, 8. Mai 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Erzgebirgsstadion (Aue)

Erzgebirge Aue gegen Werder Bremen heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky liefert Euch alle Partien der zweithöchsten Spielklasse ins Haus. Hierbei hält der Pay-TV-Sender ausschließlich für die Matches, die samstags um 20.30 Uhr stattfinden, nicht die Exklusivrechte. Weiters stehen dem Bezahlanbieter hierfür etliche Kanäle zur Verfügung, wobei Ihr für die Übertragung der Begegnung Aue vs. Werder Bremen bei Sky Sport Bundesliga 2 richtig liegt. Zudem steht die Ausstrahlung in HD zur Auswahl. Um 13.00 Uhr und somit 30 Minuten vor dem Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung. Doch nachfolgend findet Ihr die Kernfakten zur Übertragung der Partie im Erzgebirgsstadion:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Klaus Veltman

Wenn Ihr das Aufeinandertreffen zwischen den Lila-Weißen und den Hanseaten im TV mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Hierfür müsst Ihr 27 Euro für das Einzelabo und 32,50 Euro für eine Kombi mit dem Sportpaket bezahlen. Wenn Ihr mehr dazu erfahren möchtet, werdet Ihr auf der Webseite von Sky fündig.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Heute um 13.30 Uhr stehen in der 2. Bundesliga drei Matches auf dem Programm. In anderen Worten bedeutet das, dass zusätzlich zur Partie zwischen Aue und Werder Bremen zwei weitere stattfinden. Damit meinen wir die Begegnungen Holstein Kiel vs. 1. FC Nürnberg und Karlsruher SC vs. Dynamo Dresden. Infolgedessen könnt Ihr Euch genauso für die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) entscheiden.

Erzgebirge Aue - Werder Bremen dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr die Übertragung des Aufeinandertreffens Erzgebirge Aue gegen Werder Bremen im LIVE-STREAM mitverfolgen. Genau genommen steht Euch diese Option zum gesamten Programm zur Verfügung. Weiters bietet Euch Sky hierfür zwei Alternativen an.

Erzgebirge Aue gegen Werder Bremen im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go ist wenig überraschend das hauseigene Streaming-Portal. Grundsätzlich müsst Ihr Euch damit lediglich einloggen. Allerdings erfolgt damit die Freischaltung nicht sofort. Somit müsst Ihr Euch vermutlich mit einer Wiederholung begnügen. Hierbei listet der Pay-TV-Anbieter die Sendetermine auf seiner Webseite.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Erzgebirge Aue gegen Werder Bremen

Wenn Ihr die Begegnung Erzgebirge Aue vs. Werder Bremen unbedingt live mitverfolgen möchtet, ist Euch mit dem Sky Ticket geholfen. Wenn Ihr etwa das Paket Supersport Monat um 29,99 Euro erwerbt, wird Euer Account gleich aktiviert. Weiters müsst Ihr Euch nicht binden und könnt trotzdem zwei Endgeräte auf einmal dafür nützen. Fußballliebhaber können sich zusätzlich die Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League ansehen. Weiters erstreckt sich die Palette auf Eishockey (NHL), die Formel-1-Weltmeisterschaft, Tennis (ATP World Tour) und Golf (PGA-Tour).

Alle gut zuhören, was der Chef zu sagen hat 👂☝️#Werder pic.twitter.com/ht0TLjWe5j — SV Werder Bremen (@werderbremen) May 4, 2022

Zu Erzgebirge Aue vs. Werder Bremen via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Spiel Aue gegen Werder Bremen im Bilde bleiben. Damit erfahrt Ihr alles Wissenswerte zum Spielverlauf im Erzgebirgsstadion. Hierfür senden wir Euch Push-Mitteilungen.

Erzgebirge Aue gegen Werder Bremen im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

Erzgebirge Aue vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Aufstellung Aue: Klewin - Baumgart, Majetschak, Ballas, Carlson - Schreck, Fandrich - Jonjic, Nazarov, Zolinski - Owusu. - Trainer: Dotchev.

Aufstellung Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, Groß, Jung - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch. - Trainer: Werner.