Er wird direkt verliehen! FC Bayern München verkündet Vertragsverlängerung

Der FC Bayern verleiht sein Talent Felipe Chavez für eine Saison an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt. Gleichzeitig wurde der Vertrag des 19 Jahre alten peruanischen Nationalspielers, der in der vergangenen Rückrunde bereits an den 1. FC Köln ausgeliehen war, bis 2028 verlängert.

In Köln habe Chavez, der vor allem im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, "die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gemacht und soll nun in Magdeburg weiter regelmäßig auf dem Platz stehen", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund: "Wir haben seinen Vertrag verlängert, weil wir von seinem Potential für die Zukunft überzeugt sind."

Chavez, der bereits auf einen Einsatz für die peruanische Nationalmannschaft kommt, war 2019 vom FC Augsburg nach München gewechselt, im Januar kam er zu seinem Profi-Debüt bei den Bayern. Nach sieben Einsätzen für Köln absolvierte er mit den Münchnern in diesem Sommer die Vorbereitung und konnte dabei regelmäßig überzeugen.