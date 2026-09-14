Er soll den Aufstieg schaffen! Sandro Wagner offenbar kurz vor Einigung mit Zweitligisten

Bereits am Sonntag berichtete Sky,dass sich Hannover 96 mit Wagner beschäftigen würde. Der ehemalige Nationalstürmer soll zunächst jedoch nur eine von mehreren Optionen gewesen sein. Zudem habe zwar Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt die Entscheidung getroffen, Cheftrainer Christian Titz zu entlassen, doch es fehlte noch die Zustimmung von Aufsichtsrastchef Martin Kind.

Laut einem Bericht der Bild hat Kind nun allerdings der Titz-Trennung zugestimmt. Damit könnte alles ganz schnell gehen. Nach Bild-Informationen befinden sich 96 und Wagner bereits in Verhandlungen und haben den Wunsch, dass der 38-Jährige schon am Dienstag seine erste Trainingseinheit bei den Niedersachsen leiten kann. Am Sonntag würde dann sein erstes Spiel auf der neuen Trainerbank folgen. Hannover trifft vor der Länderspielpause auf den VfL Bochum.

In der niedersächsischen Landeshauptstadt hat Wagner ein klares Ziel: Der Aufstieg in die Bundesliga. In der Vorsaison war Titz mit seiner Mannschaft knapp an der Vorgabe gescheitert und 96 beendete die Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz.

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Warum steht Christian Titz bei Hannover 96 vor dem Aus?

Im Vorfeld der aktuellen Saison hatte es zwischen den Ex-HSVern Titz und Boldt, der erst seit Juni im Amt ist, bereits ordentlich geknirscht. Der Trainer hatte öffentlich und ganz offensiv um weitere Neuzugänge gebeten. Von seinem Sportchef wurde er jedoch direkt ausgekontert, dass der Transfermarkt eben "kein Playstation-Spiel" sei.

Nach dem Sommerstreit neben dem Platz startete der Aufstiegsaspirant auch sportlich schlecht in die Spielzeit 2026/27. Aus den ersten fünf Partien konnte 96 gerade einmal vier Zähler sammeln und liegt in der Tabelle derzeit nur auf dem 15. Rang. Zuletzt verlor Hannover am Freitagabend gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:2.

Anschließend hatte Boldt durch die Blume schon eine Entlassung von Titz angedeutet. Da der Cheftrainer allerdings noch bis 2027 unter Vertrag steht, gab es finanzielle Zweifel, ob eine Trennung richtig wäre. Schließlich müsste der Zweitligist entweder weiter das Gehalt oder eine teure Abfindung bezahlen. Zumal Kind lange Zeit als Fürsprecher von Titz galt.

Was sind die bisherigen Trainerstationen von Sandro Wagner?

Wagner wurde zuletzt auch beim Schweizer Top-Klub FC Basel gehandelt. Zuvor hatte er den FC Augsburg zur Spielzeit 2025/2026 übernommen. Bei den Fuggerstädtern hielt er sich jedoch nicht lange im Amt und musste nach nur sieben Punkten aus den ersten elf Spielen schon im Dezember wieder gehen.

Als Coach hatte sich der ehemalige Angreifer, der in der Bundesliga das Trikot von Werder Bremen, Hertha BSC, TSG Hoffenheim und FC Bayern München getragen hatte, zunächst bei der SpVgg Unterhaching einen Namen gemacht. 2023 sammelte er hier erste Aufstiegserfahrungen und führte Unterhaching in die 3. Liga.

Anschließend war er als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der deutschen Nationalmannschaft aktiv und begleitete das Team in dieser Funktion auch bei der Heim-EM 2024. Nach der Nations League 2024/25 hörte er jedoch auf und strebte den Wechsel in den Vereinsfußball an.