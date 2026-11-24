Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Schon 2024 warf van der Vaart Malen unausgeschöpftes Potenzial vor. Nun wiederholte er seine Kritik und zog einen Vergleich zu Mbappe.

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Rafael van der Vaart hat erneut betont, welch enorme Fähigkeiten er in Ex-BVB-Star Donyell Malen sieht, der aktuell bei der AS Rom auftrumpft.

"Ich habe immer gesagt, dass Malen das Potenzial hat, das Niveau von Kylian Mbappe zu erreichen. Nur kommt es eben nicht immer zum Vorschein", sagte van der Vaart in der Sendung 'Rondo' beim niederländischen TV-Sender Ziggo Sport, als gerade Malens Viererpack beim 5:1-Sieg der Roma in Parma am vergangenen Serie-A-Wochenende Thema war.

Van der Vaart vergleicht Malen mit Mbappe: "Schäme mich nicht, das zu sagen"

"Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Und vielleicht wird man mich dafür auslachen. Aber ich glaube wirklich, dass er das Niveau von Mbappe erreichen könnte", verglich van der Vaart Malens Potenzial erneut mit dem des französischen Stürmerstars von Real Madrid, der gerade beim Ballon d'Or 2026 nur ganz knapp hinter Gewinner Harry Kane (FC Bayern) auf Platz zwei landete.

Werbung Werbung

Malen sei allerdings eben "vom Kopf her etwas entspannter" als Mbappe, führte Ajax-Legende van der Vaart aus und scherzte: "Nach diesen vier Toren macht er jetzt erstmal zwei Spiele frei." Um tatsächlich den Status des Real-Superstars zu erreichen, müsse Malen diesen Schlendrian "unbedingt abstellen", so van der Vaart.

Verwandte Themen

Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden

Malen, der einst als 16-jähriges Supertalent von Ajax Amsterdam in den Nachwuchs des FC Arsenal gewechselt war, trug von Sommer 2021 bis Januar 2025 das Trikot von Borussia Dortmund. Den BVB verließ der Offensivspieler zunächst in Richtung Aston Villa, wo er allerdings nicht glücklich wurde, meist nur Joker war und Birmingham nach nur einem Jahr daher schon wieder den Rücken kehrte.

Getty Images

Anfang des Jahres heuerte Malen daraufhin in Rom an - ein Wechsel, der sich für beide Seiten als absoluter Volltreffer erweisen sollte. In Italien präsentierte sich der niederländische Nationalspieler von Beginn an in Topform und hat sich zu einem verlässlichen Torjäger entwickelt. Bei seinen vorherigen Stationen noch vorwiegend auf einem der beiden Flügel eingesetzt, bringt Roma-Trainer Gian Piero Gasperini Malens Stärken als zentrale Spitze voll zur Geltung.

Werbung

Donyell Malen knackt historische Marke bei der Roma

In der laufenden Saison kommt der 27-Jährige wettbewerbsübergreifend bereits auf 16 Tore und fünf Assists in 15 Einsätzen, führt mit schon zwölf Ligatreffern die Torschützenliste der italienischen Beletage an. Im Kalenderjahr 2026 hat Malen inzwischen 26 Serie-A-Tore erzielt und ist damit der erste Roma-Spieler seit Pedro Manfredini (ebenfalls 26 Tore im Jahr 1960) vor 66 Jahren, der in einem Kalenderjahr die Marke von 25 Ligatreffern geknackt hat. Bei der Roma, die ihn nach Leihe im vergangenen Sommer für insgesamt 27 Millionen Euro Ablöse fest verpflichtete, steht Malen noch bis 2030 unter Vertrag.

Dass sich van der Vaart öffentlich darum bemüht, das volle Potenzial seines Landsmannes heraus zu kitzeln, ist derweil nicht neu. Bereits im Frühjahr 2024, als Malen noch für den BVB aktiv war und gerade eine ziemlich gute Phase hatte, betonte van der Vaart: "Ich sehe in ihm wirklich ein Mega-Talent." Er würde den Angreifer gerne einmal fragen: "Willst du der beste Spieler der Welt werden?" Malen bringe die Voraussetzungen dafür nämlich mit, schwärmte van der Vaart, lasse zuweilen allerdings die nötige Einstellung vermissen und schlage deshalb keineswegs das Maximum aus seinen Fähigkeiten heraus.

Werbung

"Ich sehe ein Potenzial, das niemand hat. Ich möchte ihn am liebsten an der Gurgel packen. Es ärgert mich, dass er nicht alles aus sich herausholt", schimpfte van der Vaart. Kurz darauf wurde Malen auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen seinen Ex-Klub PSV Eindhoven im März 2024 auf van der Vaarts Aussagen angesprochen und wehrte sich allen voran gegen den subtilen Vorwurf, seine Faulheit würde ihm im Weg stehen.

"Er kennt mich nicht", sagte Malen in Richtung des früheren HSV-Stars. "Er sieht nicht, was ich zuhause mache, wie viel ich gebe. Jeder hat da seine Meinung."