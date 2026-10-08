Er ist aktuell in Topform! BVB denkt angeblich über Transfer von Stürmer nach

Der BVB schaut sich auf dem Transfermarkt angeblich nach einem weiteren Stürmer um und könnte in Österreich fündig werden. Wie die Bild-Zeitung berichtet, beschäftigt sich die Führungsetage von Borussia Dortmund um Sportdirektor Ole Book aktuell mit Karim Konate von RB Salzburg, um die Konkurrenzsituation für Serhou Guirassy und Fabio Silva zu verstärken.

Der 22-Jährige befindet sich derzeit in absoluter Topform. In der österreichischen Bundesliga steht er nach sechs Spieltagen bereits bei vier Toren. Zudem erzielte der Ivorer in der Europa-League-Qualifikation zwei Treffer und einen Assist.

Im Team von Trainer Dany Röhl, einst Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft, ist Konate dementsprechend unangefochtener Stammspieler. In der vergangenen Spielzeit hatte er noch eine Reservistenrolle inne, kam aber dennoch auf neun Torbeteiligungen.

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Transfers im Winter: Welche Baustellen hat der BVB?

Dass der BVB noch im Winter bei Konate einen Transfer-Vorstoß wagt, darf jedoch bezweifelt werden. Zumal sowohl Guirassy (vier Tore, zwei Vorlagen) als auch Silva (vier Treffer, ein Assist), inzwischen auch gemeinsam auf dem Platz, einen überragenden Saisonstart hingelegt haben. Insgesamt war das Duo an elf Dortmunder Toren direkt beteiligt.

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Außerdem liegt der Fokus in der Kaderplanung der Borussia dem Vernehmen nach auf anderen Positionen. Zum einen soll nach dem Abgang von Yan Couto die rechte Schiene verstärkt werden, da für Julian Ryerson keine echte Alternative zur Verfügung steht. Zum anderen könnte das Werben um Marcel Regula wieder Fahrt aufnehmen.

Mit dem Offensivspieler war der BVB sich nach der schweren Kreuzbandverletzung von Giannis Konstantelias im Sommer angeblich schon einig, entschied sich aber letztlich doch dafür, Ethan Nwaneri auf Leihbasis vom FC Arsenal loszueisen. Dennoch ist der Kontakt mit Book laut Sky nie abgerissen.

Dementsprechend dürfte die Personalie Konate wohl erst im kommenden Sommer heiß werden, sofern der Torjäger seine guten Leistungen in den nächsten Monaten bestätigt.