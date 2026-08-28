"Ja, er hat uns zum Zweifeln gebracht. Auch wie es zustande gekommen ist. Das habe ich ihm klar gesagt. Er hat das natürlich sehr professionell aufgenommen und versteht das auch, aber klarerweise hat er sich nicht groß darüber gefreut", erklärte der Österreicher die Degradierung. "Die Wahrheit ist: Er hat uns zum Zweifeln gebracht, und wir haben jetzt entschieden."

Für Santos läuft es derzeit alles andere als rund. Bei der jüngsten Testspielpleite gegen den FC Brentford kassierte der Brasilianer gleich sieben Gegentore und machte insbesondere beim zweiten Treffer keine gute Figur. Doch auch in der Vergangenheit offenbarte der 23-Jährige immer wieder Schwächen.

"Wir haben uns Gedanken gemacht. Ich habe mir Gedanken gemacht, bevor ich hierhergekommen bin. Ich wollte aber auch allen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Nach dem Spiel gegen Brentford war für uns dann auch klar, dass wir eine klare Nummer eins suchen", so Hütter.

Frankfurt macht Verpflichtung von Atubolu perfekt

Langfristig soll allerdings auch Ersatzkeeper Michael Zetterer, der vor einem Wechsel in die Premier League steht, nicht die Lösung im Frankfurter Tor sein. Stattdessen setzt die SGE auf Noah Atubolu. Wie die Eintracht am Freitag bekanntgab, wechselt der Keeper vom SC Freiburg per Leihe nach Frankfurt.

Nach Sky-Angaben haben sich beide Klubs zudem auf eine Kaufpflicht geeinigt. Demnach müsste die SGE im kommenden Sommer 13 Millionen Euro für Atubolu zahlen. Der kicker berichtet hingegen von einer Leihgebühr in Höhe von einer Million Euro und einer Kaufpflicht über 12,5 Millionen Euro. Durch erfolgsabhängige Boni könnte die Gesamtsumme auf bis zu 16 Millionen Euro steigen.

Für die Eintracht beginnt die neue Bundesliga-Saison am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Union Berlin (15.30 Uhr).