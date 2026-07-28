Er bekommt eine unverhoffte Chance: Eigengewächs des FC Bayern profitiert von Transfer-Entwicklungen

Insgesamt rund 35 Millionen Euro hat der FC Bayern durch die Verkäufe von Leih-Rückkehrern wie Alexander Nübel schon eingenommen. Doch dabei soll es nicht bleiben: Händeringend sucht die sportliche Führung um Max Eberl noch nach Abnehmern für Joao Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza. Auch wegen ihrer hohen Gehälter und Ablösesummen erweist sich das aber als schwierig.

Ein Leih-Rückkehrer ist derweil fest für die kommende Saison eingeplant: Arijon Ibrahimovic. Nach insgesamt drei Leihen zu Frosinone Calcio, Lazio Rom und zum 1. FC Heidenheim bekommt das erstaunlicherweise immer noch erst 20-jährige Eigengewächs in dieser Saison seine Chance bei den Profis. So verkündete es der FC Bayern durchaus überraschend vor drei Wochen in einer eigens verschickten Pressemitteilung.

"Arijon kam bereits mit zwölf Jahren zum FC Bayern und hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht. Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein", ließ sich Sportdirektor Christoph Freund damals zitieren. "Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern."

FC Bayern holt Saibari statt Gordon - und Ibrahimovic profitiert

Dass Ibrahimovic diese Chance bekommt, hat auch mit eigentlich so gar nicht vorgesehenen Entwicklungen auf dem Transfermarkt zu tun. Im Frühsommer wollte sich der FC Bayern in der Offensive eigentlich mit einem weiteren hochklassigen Linksaußen verstärken. Intensiv bemühten sich die Münchner um Anthony Gordon, doch der wechselte letztlich zum FC Barcelona .

Stattdessen kam mit Ismael Saibari ein Allrounder, der seine Stärken eher im Zentrum hat. Dort wird Saibari vor allem mit Jamal Musiala und Serge Gnabry um Spielzeiten kämpfen. Alle drei können zwar auch auf den linken Flügel ausweichen, doch als nomineller Vertreter für den unumstrittenen Platzhirsch Luis Diaz plant Trainer Vincent Kompany offenbar mit Ibrahimovic. "Eigentlich Diaz-Backup", antwortete Ibrahimovic bei einer Medienrunde am Montag auf die Frage, welche Rolle ihm Kompany zugeteilt habe.

Ibrahimovic zählte zum kleinen Kreis der Spieler, die die Vorbereitung schon beim offiziellen Trainingsauftakt vergangenen Montag aufgenommen haben. Beim ersten Test gegen Wehen Wiesbaden (1:2) kam er zum Einsatz und auch bei den anstehenden Vorbereitungspartien dürfte Ibrahimovic wegen der Abwesenheit etlicher gestandener Offensivspieler viel Spielzeit bekommen. Diaz weilt genau wie Harry Kane und Michael Olise noch im verlängerten WM-Urlaub. Musiala, Gnabry, Lennart Karl und Saibari arbeiten an ihren Comebacks nach diversen Blessuren.

"Ich freue mich riesig, dass ich die Chance bekomme, beim größten Klub der Welt spielen zu dürfen", sagte Ibrahimovic. "Ich möchte meine Chance auf jeden Fall nutzen."

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Vincent Kompany beeindrucken Ibrahimovics Sprinter-Qualitäten

Ibrahimovic debütierte Anfang 2023 im Alter von 17 Jahren unter Julian Nagelsmann für die Profis FC Bayern. Es folgten drei weitere Einsätze und drei Leihen. Zunächst eine vielversprechende zu Frosinone, dann eine völlig enttäuschende zu Lazio, wo er insgesamt nur 19 Minuten zum Einsatz kam. In der vergangenen Saison etablierte sich Ibrahimovic beim Bundesliga-Absteiger Heidenheim als Stammspieler. Dabei wechselte er wild zwischen den Positionen, kam mal über rechts, mal über links und mal durch die Mitte und verzeichnete sieben Scorerpunkte.

Kompany beeindruckten vor allem Ibrahimovics Sprinter-Qualitäten. Insgesamt 664 Sprints absolvierte Ibrahimovic in der vergangenen Bundesligasaison, das ist der siebtbeste Wert aller Spieler. Spitzenreiter beim FC Bayern war Michael Olise mit 628. Ibrahimovic erreichte einen Topspeed von 35,08 km/h. Diesen Wert übertraf kein Münchner Offensivspieler, schneller waren nur die Verteidiger Alphonso Davies, Konrad Laimer und Josip Stanisic. Physisch hat Ibrahimovic die perfekten Voraussetzungen für Kompanys intensiven Spielstil.

Eine konkrete Bewerbung für eine Chance bei seinem Stammklub gab er dann noch im idealen Moment ab - und zwar beim direkten Duell mit dem FC Bayern in der Allianz Arena im Mai. Heidenheim holte ein 3:3, Ibrahimovic überzeugte und legte ein Tor auf.